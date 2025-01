Le phosphate, l’automobile, l’aéronautique, l’agro-industrie… ces secteurs qui soignent le déficit commercial

Ces piliers économiques, renforcés par des investissements étrangers et une diversification des produits, contribuent non seulement à la réduction du déficit, mais aussi à la création d’emplois et au développement durable du pays.

Au cœur de l’économie marocaine, plusieurs secteurs stratégiques émergent comme des piliers de croissance, jouant un rôle essentiel dans la réduction du déficit commercial. Le Maroc, riche de ses ressources naturelles et de sa position géographique privilégiée, a su capitaliser sur ses atouts pour développer des industries compétitives sur le marché mondial. Dans ce sens, les exportations marocaines ont poursuivi leur ascension atteignant 331,5 milliards de dirhams à la fin de septembre 2024, en hausse de 5,3% (+16,8 milliards de dirhams) par rapport à l’année précédente tirées essentiellement par les secteurs du phosphate, de l’automobile, de l’aéronautique, de l’agriculture et des industries alimentaires. En effet, le secteur des phosphates, reconnu pour ses réserves abondantes, est un acteur clé dans la génération de revenus d’exportation. Parallèlement, l’essor de l’industrie automobile a transformé le pays en un hub de fabrication, attirant des investissements étrangers significatifs. L’aéronautique, en pleine expansion, profite de la demande croissante pour des composants de haute technologie. Et enfin, l’agriculture et les industries alimentaires. Ensemble, ces secteurs contribuent non seulement à l’amélioration de la balance commerciale du Maroc, mais jouent également un rôle crucial dans la création d’emplois et le développement économique du pays.

Lire aussi | Exportations versus importations: Les nouvelles batailles

Phosphates et dérivés

Le Maroc possède d’importantes réserves de phosphates, ce qui en fait l’un des principaux producteurs mondiaux. Ce secteur est vital pour l’économie marocaine, générant des revenus substantiels grâce aux exportations de phosphate et de ses dérivés. Les phosphates sont essentiels dans la production d’engrais, soutenant ainsi l’agriculture tant nationale qu’internationale. En diversifiant ses produits et en augmentant sa capacité de production, le Maroc parvient à renforcer sa balance commerciale. D’ailleurs, les exportations de phosphate et de ses dérivés ont rebondi, atteignant 60 MMDH entre janvier et septembre 2024, en hausse de 11,3 % par rapport à l’année écoulée.

L’industrie automobile

L’industrie automobile marocaine connaît une croissance rapide, positionnant le pays comme un hub important pour la fabrication automobile en Afrique. Les investissements étrangers, notamment de grandes marques comme Renault et Peugeot, ont favorisé le développement de chaînes d’approvisionnement locales. L’exportation de véhicules et de pièces détachées contribue significativement aux recettes en devises, aidant ainsi à compenser le déficit commercial. Ce secteur a connu pour sa part une augmentation de plus de 28 %, atteignant un accroissement de près de 33 MMDH par rapport à 2022. En effet, les exportations de voitures se sont élevées à 115,4 MMDH durant les neuf premiers mois de 2024.

Lire aussi | Export: 120 milliards de DH de manque à gagner à récupérer !

L’aéronautique

Le secteur aéronautique est un autre domaine florissant au Maroc. Avec des zones de libre-échange et des incitations fiscales, le pays attire des investisseurs dans la fabrication de composants aéronautiques. L’industrie aéronautique marocaine a su se positionner sur le marché international, avec des exportations en forte croissance. Ce secteur dynamique génère des emplois qualifiés et contribue à l’amélioration de la balance commerciale. Ce secteur a enregistré de son côté, une hausse de 3,8 %, atteignant 841 MDH en 2023, et a continué sur sa lancée avec une augmentation de 20 % à fin septembre 2024. Les ventes dans le secteur de l’assemblage ont crû quant à eux de 31 %, atteignant 12,9 MMDH.

L’agriculture et Les industries alimentaires

L’agriculture marocaine et Les industries alimentaires représentent un secteur stratégique pour le Maroc. La transformation des produits agricoles en produits finis destinés à l’exportation contribue à la valorisation des ressources locales. Avec une demande croissante pour des produits alimentaires de qualité sur le marché international, le Maroc a su tirer parti de ses richesses naturelles tout en répondant aux normes élevées de sécurité alimentaire. Toutefois, malgré une baisse de 15 % du volume des exportations agricoles et de l’industrie alimentaire due à plusieurs années de sécheresse, leur valeur est restée record, atteignant 83,2 MMDH en 2023, après avoir dépassé 80 MMDH en 2022. A la fin de septembre 2024, la valeur des exportations de ce secteur s’élevait à 62,2 MMDH, confirmant sa position de deuxième secteur exportateur au Maroc. Ces exportations seront consolidées par la mise en place de nouvelles unités de dessalement, notamment le projet de Dakhla, prévu pour fin 2025, qui permettra d’irriguer 5 000 hectares de terres agricoles.