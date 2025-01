Énorme surprise : la CAN 2025 se jouera dans 9 stades, dont 4 à Rabat [Photos]

La Confédération Africaine de Football (CAF) a révélé hier, dimanche 26 janvier, une nouvelle inattendue concernant l’organisation de la CAN 2025 au Maroc.

Contrairement aux prévisions initiales qui prévoyaient 6 stades, la compétition se déroulera finalement dans 9 stades, répartis sur plusieurs villes du royaume. Cette annonce marque une expansion remarquable du dispositif prévu pour accueillir la plus prestigieuse des compétitions du continent.

4 stades à Rabat

La capitale, Rabat, accueillera à elle seule 4 stades :

Le Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah (69 000 places).

Le Complexe Prince Héritier Moulay El Hassan (22 000 places).

Le Stade Al Barid (18 000 places).

Le Stade Annexe Olympique du Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah (21 000 places).

Ce choix confirme le rôle central de Rabat dans l’organisation de la CAN, renforçant son statut de hub sportif et logistique.

Les autres villes hôtes

En plus de Rabat, la CAF a confirmé l’utilisation des stades suivants :

Casablanca : Stade Mohammed V (45 000 places).

Tanger : Grand Stade de Tanger (75 600 places).

Agadir : Grand Stade d’Agadir (46 000 places).

Marrakech : Grand Stade de Marrakech (45 860 places).

Fès : Complexe Sportif de Fès (35 000 places).

Un tirage au sort attendu aujourd’hui à Rabat

Le tirage au sort des groupes de la CAN 2025 aura lieu ce soir, lundi 27 janvier, au prestigieux Théâtre Mohammed V à Rabat. Cet événement marquera une étape clé avant le coup d’envoi de la compétition et devrait attirer l’attention des amateurs de football du continent et au-delà.

Outre l’annonce de ces 9 stades, la CAF a dévoilé un modèle innovant pour la compétition : chaque équipe bénéficiera d’un base camp dédié, combinant des installations de classe mondiale et un hébergement 5 étoiles, réduisant ainsi les déplacements et les contraintes logistiques.