Maroc: le déficit commercial s’établit à plus de 275 MMDH à fin novembre

Le déficit commercial s’est aggravé de 6,5% à 275,74 milliards de dirhams (MMDH) à fin novembre 2024, contre 258,83 un an auparavant, selon l’Office des changes.

Cette évolution recouvre une hausse des importations de biens (+5,7% à 689,16 MMDH) et des exportations (+5,2% à 413,41 MMDH), précise l’Office des changes dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs, ajoutant que le taux de couverture est resté quasi-stable à 60%.

L’augmentation des importations s’explique par la progression des produits finis d’équipement de 12,1% à 162,73 MMDH, des produits finis de consommation de 8,8% à 159,55 MMDH, des demi-produits de 7,9% à 149,05 MMDH et des produits alimentaires de 1,8% à 82,60 MMDH, conjuguée à la baisse des produits énergétiques (-5,9% à 104,38 MMDH).

Parallèlement, l’Office des changes indique que les exportations de l’aéronautique ont grimpé de 16,9% à 24,21 MMDH, devançant celles des phosphates et dérivés (+9,1% à 75,23 MMDH), de l’automobile (+6,7% à 145,93 MMDH), de l’agriculture et agroalimentaire (+3,1% à 77,91 MMDH) et de l’électronique et électricité (+2,5% à 16,61 MMDH).