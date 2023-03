Le groupe Forafric-TRIA investit 200 MMAD dans une nouvelle semoulerie à Ouled Salah

Aussi, après TRIA Group (l’ex-concurrent que le groupe Forafric avait acquis en 2016 pour devenir un géant de la minoterie et semoulerie), qui a engagé un programme de plus de 150 millions de dirhams dans l’extension de son site casablancais historique, c’est au tour de l’entreprise des Grandes Semouleries du Maroc (GSM) de contribuer à son tour au programme ambitieux du groupe Forafric-TRIA doté d’une enveloppe de plus d’un milliard de dirhams sur trois ans.

La nouvelle unité de GSM dotée de plusieurs moulins à blé dur et d’une capacité de stockage de grande envergure, permettra à cette filiale de consacrer son site historique d’Ain Sebaâ à la couverture territoriale du nord du pays et de dédier la future unité aux régions méridionales du Maroc, sachant que le nouveau site de production qui nécessitera un investissement de plus de 200 millions de dirhams est très bien connecté aux axes autoroutiers reliant d’une part la capitale économique et d’autre part, Marrakech et El Jadida A7.

Rappelons que depuis son adossement en 2014 au fonds européen YCAP et au fonds d’investissement stratégique de l’Etat gabonais, le groupe Forafric a conjugué croissance externe et croissance interne en administrant une forte impulsion à son activité qui s’appuie sur deux marques fortes, à savoir Maymouna et TRIA. A fin juin 2022, le groupe, qui s’est lancé également en Afrique subsaharienne, a enregistré un volume record de concassage pour avoir broyé, sur un seul semestre, plus de 276.000 tonnes métriques de blé tendre transformé au Maroc, son premier marché.