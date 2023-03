Le groupe OCP va verser 7,65 milliards de DH au Trésor cette année

Lire aussi | La Bourse de Casablanca veut un rôle plus important dans le financement

« OCP annonce une année 2022 couronnée de succès avec des résultats records. Le Groupe a enregistré une performance opérationnelle et financière exceptionnelle soutenue par la hausse des prix de ses produits dans toutes les catégories, ainsi qu’à ses efforts constants pour optimiser ses coûts de production et son efficacité opérationnelle », a souligné le management du groupe. « Avec une marge d’EBITDA de 44%, OCP se positionne en tête de l’industrie, reflétant ses principaux atouts concurrentiels, à savoir sa flexibilité industrielle, son agilité commerciale et ses actions continues pour maintenir son leadership en termes de coûts. Cette performance est un témoignage de la solide stratégie de croissance d’OCP et de son engagement à créer de la valeur à long terme », poursuit la même source. Le groupe annonce aussi, conjointement à ses solides réalisations, le lancement de la seconde phase de son programme d’investissement, qui vise à soutenir sa compétitivité et son efficacité opérationnelle, à travers des projets d’expansion de capacité et des investissements en développement durable ciblés, autour de l’énergie solaire, de l’eau et de l’Ammoniac Vert.

