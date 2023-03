La Bourse de Casablanca veut un rôle plus important dans le financement

Intervenant lors d’un panel dans le cadre de la première édition de la « Journée Nationale de l’Industrie », le président du Conseil d’administration de la Bourse de Casablanca, Kamal Mokdad a mis en exergue le rôle de la Bourse de Casablanca dans l’économie nationale.

La Bourse permet de répondre à l’une des insuffisances structurelles des entreprises marocaines, en l’occurrence la problématique de sous-capitalisation, a indiqué, le 29 mars à Casablanca, le président du Conseil d’administration de la Bourse de Casablanca, Kamal Mokdad. Selon lui, la Bourse reste un outil formidable d’accélération de la croissance de l’entreprise, à travers de nouvelles introductions ou des levées de fonds complémentaires pour les sociétés déjà cotées. « Le système boursier permet de rapidement et massivement de l’épargne et de la canaliser vers les secteurs productifs. La Bourse de Casablanca est un véritable accélérateur de la transformation pour les petites et moyennes entreprises (PME) industrielles en matière de profits, de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance et de rayonnement à l’international », a-t-il assuré.