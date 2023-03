CRI de Casablanca-Settat : Un bilan dans le vert et des indicateurs de performance à la hausse

Ces projets devront contribuer à la création de plus de 23.136 emplois directs, a précisé le communiqué, soulignant que l’analyse sectorielle des projets agréés fait ressortir une prédominance de l’industrie avec 47% des projets, suivi du tourisme avec 17%. En termes de répartition territoriale des projets examinés favorablement, 23% d’entre eux relèvent de la province de Berrechid, tandis que les provinces de Benslimane et El Jadida représentent 18% chacune, Casablanca arrive en 3ème position avec 14%, suivie de la province de Mohammedia avec 8% des projets, ajoute-t-on de même source.

S’agissant des procédures administratives les plus fréquentes, les demandes d’acceptabilité environnementale occupent le premier rang, suivies par les demandes d’attribution de lots dans les zones industrielles et les zones d’activités économiques ainsi que les demandes de classement d’exploitation des établissements touristiques.

A cette occasion, les membres du Conseil d’Administration ont noté avec une grande satisfaction la dynamique positive dans laquelle s’inscrit le CRI-CS, à travers une approche mettant l’investisseur au cœur de sa démarche d’amélioration continue et de satisfaction du client.

D’après le CRI-CS, la totalité des dossiers soumis par les investisseurs ont été traités et instruits avec une prise de décision par la CRUI dans un délai de 5,5 jours, notant que cette prestation est largement inférieure au délai légal de 60 Jours, ce qui représente une preuve manifeste des efforts et de l’engagement déployés depuis l’entrée en vigueur de la réforme des CRIs.

Le CRI-CS a placé la mission d’accompagnement des TPME au cœur de ses priorités. En effet, il a procédé au renforcement de son guichet phygital QIMAM, explique le document, affirmant que cette démarche a permis d’accompagner d’une manière directe plus de 1.000 entreprises et porteurs de projets sur l’ensemble du territoire de la région.

Le CRI-CS a participé à l’élaboration de plusieurs documents de planification stratégique, dans le but d’intégrer les besoins des investisseurs et des TPME actuels et futures au niveau de la vision et de la stratégie régionale à court, moyen et long terme, poursuit le communiqué.

Et de conclure, que le CRI-CS a mené plusieurs activités pour promouvoir les opportunités d’investissement dans la région, tout en renforçant sa communication par une présence sur les réseaux sociaux permettant de cibler une large population d’acteurs, d’investisseurs marocains et étrangers, TPME et porteurs de projets.