Le courtier français SPB quitte le Maroc

Onze ans après y avoir pris pied, le français SPB quitte le Maroc.

Ce courtier en assurance qui avait créé une succursale dans notre pays pour y traiter une partie de ses opérations de back-office vient de mettre fin à son aventure marocaine. Il faut dire, qu’au lendemain de la crise sanitaire qui avait fait plonger son résultat d’exploitation à – 8 millions d’euros (près de – 90 millions de dirhams), ce spécialiste de l’assurance affinitaire avait opéré un virage digital dans le cadre d’un plan d’entreprise dénommé Altitude 2023 et synonyme d’une optimisation des effectifs administratifs, d’où le passage à la trappe de la plateforme créée en 2013 à Casablanca.

Lire aussi | Services à la personne: les ambitions marocaines du Directeur Général de O2

Rappelons, que SPB propose des assurances et des services de la vie quotidienne aux entreprises et aux particuliers en concevant et commercialisant des extensions de garanties pour des produits de grande consommation (comme les smartphones, téléviseurs, lave-linge ou services tels que spectacles et voyages). Avec un chiffre d’affaires net de près de 170 millions d’euros (soit un peu moins de deux milliards de dirhams), SPB est l’un des leaders européens de l’assurance affinitaire. Il est présent dans dix-sept pays dont la France, l’Italie, l’Espagne, la Pologne, l’Angleterre et l’Irlande. Ses activités de courtage, gestion et assurance embarquée sont opérées par les sociétés SPB, Insurance2go, AVI International et CSA garantie. En 2020, l’entreprise a « rebrandé » ses activités de réparation, reconditionnement et recyclage de produits. Sous le nom Save Group, elle développe l’économie circulaire en s’appuyant sur sept sites de réparation centralisée (Save Lab) et 220 magasins de proximité (Save Store).