Le Maroc parmi les pays attrayants pour la diversification des chaînes de valeur selon l’OMC

Lire aussi | CRI de Casablanca-Settat : Un bilan dans le vert et des indicateurs de performance à la hausse

« Des pays comme le Vietnam, l’Inde, l’Indonésie, le Maroc et le Brésil devraient être considérés comme des ajouts attrayants aux chaînes d’approvisionnement mondiales », a-t-elle ajouté, rappelant que les entreprises commençaient à diversifier leurs chaînes d’approvisionnement avant la pandémie mondiale, car la production en Chine devenait plus chère par rapport à des pays comme le Cambodge et le Vietnam. Dans ce sens, Ngozi Okonjo-Iweala a exhorté les pays à éviter le protectionnisme alors qu’ils cherchent à stimuler la production nationale et à envisager les avantages d’investir dans les pays en développement. Quelque 113 membres de l’OMC travaillent sur un accord programme de facilitation des investissements, dans le but d’être achevé d’ici la 13e Conférence ministérielle prévue en février 2024 à Abu Dhabi, a-t-elle précisé, soulignant que l’accord devrait ouvrir la voie à davantage d’investissements dans les pays en développement, y compris en Afrique. La Directrice Générale de l’OMC a également souligné l’importance pour l’Organisation de mettre l’accent sur le commerce des services, qui se développe rapidement et a des implications pour les efforts de lutte contre le changement climatique, assurant que « l’avenir du commerce des services est vert et il devrait être inclusif ».

Lire aussi | La Bourse de Casablanca veut un rôle plus important dans le financement