Marjane Holding renforce sa politique RSE

Le groupe Marjane vient de signer dernièrement avec le groupe Nareva, afin de lancer un programme d’équipement en centrales solaires photovoltaïques de l’ensemble des hypermarchés Marjane d’ici 2025, le but étant de réduire son empreinte carbone de 25% ainsi que sa facture énergétique de 15 millions de DH sur 100 millions de DH par an. «Nous avons choisi un expert dans ce domaine pour nous accompagner. Ce partenariat nous permettra de réduire considérablement notre empreinte carbone (objectif de réduction de 25% en 2025) et c’est là, notre objectif principal», explique Taha Benzekri, directeur exécutif en charge du Capital humain et de la RSE du Groupe Marjane.

Mais pas seulement, ce partenariat va en adéquation avec la politique générale du groupe. En effet, Benzekri tient à rappeler qu’en matière de RSE le groupe travaille sur 5 principaux axes. En premier lieu, le groupe a décidé d’accompagner le développement de l’industrie du textile et de l’agro-industrie marocaine par l’augmentation de manière significative de la part du made in Morocco dans ses produits de marque distributeur.

Le deuxième axe concerne l’accompagnement des agriculteurs et éleveurs, ainsi que des coopératives sur le volet environnemental et socioéconomique. «L’apport du groupe Marjane consiste à les accompagner dans le développement de leur activité, en leur donnant une visibilité sur les volumes, en leur permettant de vendre leur produit en direct (de la ferme au magasin). C’est ainsi que nous avons créé la marque « Filière Exclusive M » qui propose des produits issus de la production de nos agriculteurs, éleveurs et coopératives partenaires», précise ce dernier.

Ainsi, le groupe garantit, à travers cette marque exclusive, la qualité, l’origine et la traçabilité de ces produits. Toujours selon Taha Benzekri, «nos équipes d’ingénieurs agronomes travaillent avec eux pour une production raisonnée à travers le respect des cahiers de charges stricts et nous leur garantissons des commandes fermes pour une meilleure gestion de leur production et une visibilité à long terme de leur activité».

Aujourd’hui, plus de 1000 hectares sont concernés par ce programme de Filière Exclusive M, avec plus de 300 coopératives et plus de 100 agriculteurs et éleveurs à travers le Royaume. « Aujourd’hui, toute notre offre « Filière Exclusive M » est produite dans le respect total des normes environnementales », ajoute-t-il.

Sur un autre volet, depuis 2015, le Groupe Marjane œuvre dans la protection de l’environnement par la mise en place d’un programme d’économie d’énergie dans ses magasins, notamment par le système d’éclairage (LED) et l’installation de portes dans les meubles froids. «En décembre 2022, nous avons lancé un programme ambitieux d’équipement en centrales photovoltaïques permettant de réduire notre empreinte carbone de 25% à horizon 2025. Ce programme concernera 32 hypermarchés», rappelle le directeur exécutif.

Par ailleurs depuis 2020, Marjane a réduit également de moitié sa consommation papiers utilisés pour ses catalogues promotionnels, ce qui représente l’équivalent de 172 hectares d’arbres plantés.

La solidarité alimentaire à travers des dons alimentaires ou encore la lutte contre le gaspillage alimentaire, l’empowerment à travers notamment l’insertion socioéconomique des personnes en situation de handicap, en partenariat avec le ministère de l’Industrie et du Commerce, le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille et l’Union nationale des associations œuvrant dans le domaine du handicap Mental (UNAHM), sont aussi des axes auxquels le groupe accorde une grande importance. D’autres actions dans l’éducation sont également entreprises pour promouvoir l’emploi des jeunes par la mise en place de formations spécifiques à la grande distribution et ce, en collaboration avec des écoles et des universités marocaines.

En somme, une multitude de projets que le groupe souhaite développer encore plus. «Nous continuerons à nous investir dans les 5 axes cités précédemment. Nous avons encore beaucoup de chemin à faire», affirme Taha Benzekri.