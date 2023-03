Edito. L’être humain nait. Il devient ensuite femme ou homme

Le rapport entre hommes et femmes est une construction sociale. Ce constat de Simone de Beauvoir, ayant été à la base de la dénonciation des causes sociales de l’injustice dans laquelle vivent les femmes, a une valeur explicative universelle. En effet, le genre humain a été façonné par l’histoire et c’est dans l’histoire qu’il est possible de comprendre l’origine des inégalités entre les humains. Dans toutes les formations sociales (FS), la femme a été et demeure perçue comme un « être humain inférieur à l’homme ». Les cultures dominantes, y compris les religions, ont contribué à cet « abaissement » pour justifier et consacrer des rapports sociaux inégalitaires. Pourtant, dans les religions premières créées par l’humanité, a existé un ancien culte dédié à la « grande déesse », témoignant ainsi de la valorisation du principe féminin, comme source de vie et de création. Les monothéismes, et surtout leurs interprétations humaines, auront des positions contradictoires sur la femme. En Islam, le principe « La: yakouno’L mo’mino mo’minane hatta: yohibba liâkhi:hi ma: yohibbo linafsih » (Le vrai croyant, c’est celui qui aime pour son prochain ce qu’il aime pour lui-même) consacre une reconnaissance fondamentale de l’égalité des humains, femmes et hommes, et surtout une consécration du respect de la dignité humaine. Principe que l’on retrouve dans l’Evangile : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ».

