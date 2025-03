Ftour Pluriel à Casablanca: unité et convergence des trois religions du Livre pour sa 15ème édition

La 15e édition du Ftour Pluriel a eu lieu le 16 mars à Casablanca, réunissant près de 200 personnalités issues des trois religions monothéistes ainsi que du monde sportif, culturel et diplomatique, autour des valeurs marocaines de diversité et de vivre-ensemble.

Organisé par les associations Marocains Pluriels, Salam Lekoulam et Diaspor’AveniR sous le thème «Patrimoine et Mémoire», cet événement a été marqué par la présence d’André Azoulay, Conseiller de SM le Roi. Ce dernier a souligné que le Maroc, sous la direction de Sa Majesté Mohammed VI, incarne une modernité sociale fondée sur la richesse de ses diversités, offrant ainsi un modèle d’ouverture face aux replis identitaires mondiaux.

Katia Bitton, co-Présidente de Salam Lekoulam, a rappelé que ce moment de partage va au-delà des croyances religieuses, illustrant l’ADN marocain de paix et de coexistence. Aalya Ghouli, également co-Présidente, a salué la mobilisation de nombreuses personnalités culturelles, politiques et de jeunes engagés pour le vivre-ensemble. La soirée, animée par Ahmed Ghayat, a été ponctuée par l’interprétation de l’hymne national par Nabyla Maan et des hommages rendus à des figures emblématiques du patrimoine marocain. Enfin, les “Echarpes de la paix” ont été attribuées à trois militantes nominées pour le Prix Nobel de la Paix.