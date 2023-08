Fondation OCP : la dimension humaine du géant mondial des phosphates

Le Groupe OCP n’est pas seulement connu comme une entreprise industrielle mondiale dans le secteur des phosphates et dérivés. La dimension « développement humain » a été structurellement intégrée dans ses objectifs, en particulier à travers la Fondation OCP.

La Fondation OCP a défini sa stratégie à travers l’expression : « S’engager, agir et partager, pour un avenir équitable, commun, solidaire et durable ». L’engagement de la Fondation est aussi bien national qu’international, surtout en Afrique. Créée depuis 2012, la Fondation a pu ainsi réaliser pas moins de 800 projets au profit de plus de 500 000 bénéficiaires. L’approche de la Fondation est axée principalement sur le développement des capacités. Pour cela, le référentiel principal de la Fondation est le nouveau modèle de développement du Maroc qui intègre d’ailleurs aussi la plupart des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. En agissant dans les secteurs clés de l’éducation, des sciences et de la technologie, les actions de la Fondation s’inscrivirent dans la contribution à l’émergence d’une société plus dynamique, plus équitable et plus durable pour toutes et pour tous. C’est notamment le cas de la promotion de la recherche et développement et de l’innovation sociale, en vue de développer la résilience face au changement climatique, et de préserver la biodiversité, tout en fournissant un appui à la sécurité alimentaire des populations. La promotion d’une éducation inclusive d’excellence donne chaque année ses fruits, à travers les résultats atteints par les promotions du Lycée Mohamed VI d’excellence, à Benguerir.