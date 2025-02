Samsung, marque la plus plébiscitée au monde selon YouGov en 2025

Samsung Electronics a été désignée comme la meilleure marque mondiale en 2025 par le cabinet d’analyse YouGov, selon son classement annuel des marques les plus performantes. C’est la deuxième année consécutive que l’entreprise sud-coréenne occupe la première place de ce palmarès, confirmant ainsi son attractivité auprès des consommateurs.

Depuis sa quatrième position en 2017, Samsung a su progresser de manière constante dans le classement de YouGov, intégrant systématiquement le top 4 des marques les mieux perçues. Elle a atteint la deuxième place en 2021 avant de se hisser en tête du classement en 2022. En 2025, seules deux marques asiatiques figurent parmi les dix premières, dont Samsung.

Le classement YouGov repose sur plus d’un million d’enquêtes menées dans 28 marchés à travers le monde. Les consommateurs évaluent les marques en fonction de six critères essentiels : impression générale, qualité perçue, rapport qualité-prix, satisfaction client, réputation et recommandation.

« Les marques n’ont jamais été aussi importantes – et dans le marché dynamique actuel, où le sentiment des consommateurs peut faire ou défaire le succès d’une entreprise, il est impératif de comprendre la perception de la marque », a déclaré Steve Hatch, PDG de YouGov.

Samsung s’est également distinguée en octobre 2024 en intégrant, pour la cinquième année consécutive, le « Top 5 mondial » du classement annuel des meilleures marques mondiales d’Interbrand. Sa valeur a dépassé pour la première fois la barre des 100 milliards de dollars en 2023, un succès largement attribué à son expansion dans le domaine des technologies d’intelligence artificielle, à l’amélioration de la connectivité de ses appareils et à son engagement pour un avenir plus durable.