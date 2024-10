Clôture réussie du sommet MENA YES! 2024 à Casablanca

Le sommet MENA YES! 2024, consacré à la recherche de solutions pour l’emploi des jeunes dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), s’est conclu avec succès à Casablanca.

Organisé par Education For Employment (EFE), l’événement a réuni plus de 250 participants de 21 pays, dont 20% étaient des jeunes. Au total, 141 organisations ont pris part aux discussions, illustrant l’engagement des acteurs pour créer des opportunités d’emploi durable dans la région MENA.

Des engagements pour un avenir durable

Plusieurs personnalités, dont Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, et Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, ont souligné l’importance de former les jeunes aux compétences requises par le marché du travail et de soutenir leur intégration économique.

Lire aussi | African Digital Summit 2024: Save the date!

Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, a mis l’accent sur les emplois verts comme une opportunité clé pour l’avenir de la jeunesse, à travers des projets comme Noor Ouarzazate.

Un programme riche et diversifié

Le programme du sommet s’est articulé autour de sessions interactives et de tables rondes, abordant des thématiques telles que les partenariats multi-acteurs, l’inclusion des femmes sur le marché du travail, les emplois verts et l’intelligence artificielle. Les jeunes participants ont pu partager leurs perspectives et contribuer à la création de solutions adaptées à leurs besoins.

Lire aussi | MENA YES! 2024 : Casablanca accueillera le sommet régional sur les solutions d’emploi des jeunes

Le sommet MENA YES! 2024 a jeté les bases d’une collaboration renforcée entre gouvernements, entreprises et société civile pour moderniser les compétences des jeunes et aligner leur formation sur les nouvelles réalités économiques. Les initiatives discutées visent à valoriser l’entrepreneuriat et l’innovation, ouvrant ainsi la voie vers un avenir plus inclusif et dynamique pour la jeunesse de la région.