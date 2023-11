Copag s’associe à Nareva pour ses investissements de décarbonation

Après plus de deux ans de tergiversations quant aux modalités de financement de sa centrale photovoltaïque, la coopérative Copag opte finalement pour un financement innovant en partenariat avec Nareva Services.

Le numéro 2 des produits laitiers et dérivés au Maroc (juste derrière Centrale Danone), a confié à la filiale du groupe Nareva, bras armé d’Al Mada dans les énergies renouvelables, le soin de l’accompagner dans la mise en place et l’exploitation d’une ferme solaire d’une capacité de plus de 4 MWc sur son site principal de Taroudant en mode tiers-investisseur. Au titre de cet accord, c’est Nareva Services qui supportera le poids de l’investissement (près de 25 millions de DH) ainsi que les études techniques et l’exploitation et maintenance, et ce en contrepartie de redevances étalées sur une longue période dont s’acquittera COPAG avant de devenir propriétaire de la centrale solaire qui sera mise à sa disposition exclusive pendant toute la durée du contrat.

Ce mode de financement qui n’existait pas au Maroc avant la crise du Covid-21 sachant que la première ferme solaire ainsi financée par Nestlé Maroc pour son usine d’El Jadida remonte à peine à début 2021, attire de plus en plus d’industriels marocains qui y voient une occasion idoine de se libérer du poids d’un investissement non négligeable, ce qui ménage leurs capacités d’investissement et d’endettement, tout en obtenant des économies immédiates sur leurs factures énergétiques et le certificat carbone (sésame RSE de plus en plus indispensable notamment pour les exportateurs). Ayant vu une opportunité de développer ses activités et diversifier ses sources de revenus en s’attaquant au segment de la moyenne tension, le groupe Nareva avait créé Nareva Services en fin 2020 pour adresser ce marché naissant, alors que ses infrastructures éoliennes développées jusqu’alors sont essentiellement destinées aux consommateurs de la haute et très haute tension.

Rappelons, que COPAG est la plus grande coopérative intégrée du Royaume. Avec un effectif de 9 500 personnes et un chiffres d’affaires de plus de 6 Mrds de DH, COPAG fait partie du top 3 des groupes agroalimentaires du Maroc.