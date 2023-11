Londres. Women In Investment Week 2023 : la petite-fille de feu Miloud Chaabi élue meilleure Analyste fnancière

La 7è édition des Women in Investment Awards, organisés par la revue britannique Investment Week, a consacré Lamiaa Chaabi meilleure Investment Financial Analyst de l’année 2023.

Lamiaa Chaabi, qui n’est autre que la petite-fille de l’homme d’affaires feu Haj Miloud Chaabi, a remporté le prix « Analyste financière en investissement de l’année 2023 ». La jeune Marocaine, fille de l’homme d’affaires Mohsen Chaabi, travaille pour la société financière multinationale BlackRock.

La « nouvelle star » dans le domaine de l’analyse financière internationale, comme l’a qualifiée le journal britannique The Guardian dans une interview avec elle, mettant en avant son expérience chez BlackRock, une société américaine multinationale dont les investissements dépassent les 500 milliards de livres sterling au Royaume-Uni seul, a étudié à Londres et a travaillé chez Merrill Lynch avant de rejoindre BlackRock.

Le concours a reçu 1000 nominations de femmes travaillant dans le domaine de l’analyse financière, et le choix des lauréates a pris en compte l’impact qu’elles ont eu au cours des 12 derniers mois au sein de l’entreprise ou de l’institution où elles travaillent. « Cette année, nous avons eu le plaisir de recevoir plus de 1000 nominations de toute l’industrie pour plus de 800 personnes. Les catégories de cette année comprenaient Diversity & Inclusion Champion of the Year, Investment Industry Diversity & Inclusion Initiative of the Year et Mentor of the Year », ont indiqué les organisateurs.