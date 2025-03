Les recommandations d’ADM pour l’Aïd El Fitr

À l’occasion de l’Aïd El Fitr, la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) informe les usagers de l’autoroute des prévisions de trafic et des mesures de sécurité à prendre.

Dans son communiqué, ADM prévoit une augmentation significative du trafic sur le réseau autoroutier pendant plusieurs périodes clés :

Le vendredi 28 mars 2025 entre 15h et 22h

Le samedi 29 mars 2025 entre 15h et 22h

Le mardi 1er avril ou le mercredi 2 avril 2025, en raison du retour des vacances de l’Aïd, entre 16h et 22h.

Pour garantir un voyage agréable et sans encombre, ADM recommande aux usagers de prendre certaines précautions. Parmi les conseils essentiels, l’organisme encourage les voyageurs à organiser leur trajet en amont et à se renseigner sur l’état du trafic en temps réel via l’application mobile ADM TRAFIC. Il est également conseillé de rester vigilant aux conditions météorologiques et de prêter attention aux alertes liées à des phénomènes tels que le vent fort, la pluie ou le brouillard.

Les usagers sont invités à vérifier le solde de leur Pass Jawaz et à procéder à une recharge avant d’emprunter l’autoroute. En outre, pour leur sécurité, l’ADM recommande de faire des pauses toutes les deux heures et de vérifier l’état des pneus avant le départ.

Dans le cadre de l’amélioration continue de ses services, l’ADM informe également les usagers que le Pass Jawaz est désormais disponible à la vente et à la recharge dans les boutiques des aires de services du réseau autoroutier national, facilitant ainsi l’accès à ce service indispensable pour les conducteurs.