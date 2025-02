Mondial 2030: Baraka va accélérer les études techniques des projets d’autoroutes et de voies express

Le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a affirmé, lundi à la Chambre des représentants, que le ministère s’attèle à accélérer la réalisation des études techniques relatives aux autoroutes et aux voies express programmées dans le cadre des préparatifs pour l’organisation de la Coupe du Monde 2030.

En réponse à une question orale sur « l’état d’avancement des études techniques des autoroutes et des voies express programmées dans le cadre des préparatifs pour la Coupe du Monde 2030 », M. Baraka a précisé que le ministère signera prochainement, dans ce sens, une convention de partenariat avec la région de Béni Mellal-Khénifra.

« Nous sommes tous mobilisés aujourd’hui pour la mise en place des infrastructures nécessaires en prévision de l’organisation de la Coupe du Monde 2030, qui se tiendra dans notre pays », a-t-il déclaré, soulignant que les principales villes qui bénéficieront de cet effort considérable ont déjà été annoncées.

Et d’ajouter qu’un comité ministériel planche sur la programmation de ces projets routiers afin de s’assurer de leur réalisation avant 2030. Parmi ces projets, a-t-il indiqué, figurent l’autoroute reliant Rabat à Casablanca et l’autoroute continentale, dont les études ont été finalisées et les appels d’offres lancés, l’objectif étant de lancer les travaux dans les plus brefs délais pour concrétiser ce projet vital.