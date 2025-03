Laboratoires Afric-Phar. Anas Sefrioui place ses hommes

Après avoir acquis en novembre dernier le contrôle exclusif des laboratoires Afric-Phar ainsi que de ses filiales Pharmis et Partner Lab, avec des participations respectives de 95,35%, 55% et 4% des capitaux et des droits de vote pour un montant de 2 milliards de DH, Anas Sefrioui, PDG du groupe Addoha, met en place son équipe dirigeante pour mener son nouveau groupe pharmaceutique.

Après son entrée dans le secteur pharmaceutique marocain suite à l’acquisition du groupe Afric-Phar, le Groupe Sefrioui a procédé à plusieurs changements dans la gouvernance de l’entreprise, anciennement dirigée par la famille Chaoui.

Nomination à la présidence du conseil d’administration

Anas Sefrioui, PDG du groupe Addoha, prend désormais la présidence du conseil d’administration des Laboratoires Afric-Phar, succédant ainsi à Omar Chaoui, le fondateur du groupe pharmaceutique. Ce changement marque une nouvelle ère pour l’entreprise, sous l’impulsion de la famille Sefrioui.

Les nouvelles nominations au conseil d’administration

Malik Sefrioui et sa sœur aînée Kenza Sefrioui ont été nommés administrateurs. Malik Sefrioui, titulaire d’un bachelor en administration des entreprises du Babson College, est vice-président de Ciments de l’Atlas (Cimat) et de Ciments de l’Afrique (Cimaf), deux filiales du groupe Omnium des Industries et de la Promotion (OIP), un autre groupe familial contrôlé par les Sefrioui. Kenza Sefrioui, diplômée d’un master en comptabilité de l’université George-Washington, a commencé sa carrière au sein de BNP Paribas Exane à New York avant de rejoindre le groupe Addoha en 2007, où elle est vice-présidente depuis 2016.

C’est par l’intermédiaire de Ciments de l’Atlas (CIMAT) que les Sefrioui ont acquis le contrôle exclusif des Laboratoires Afric-Phar et de ses filiales Pharmis et Partner Lab. Le montant de cette acquisition s’élève à 2 milliards de DH, avec des participations respectives de 95,35%, 55% et 4% des capitaux et des droits de vote.

Aux côtés de la famille Sefrioui, Youssef Alaoui Benhachem, ingénieur diplômé de l’École Mohammedia des Ingénieurs (EMI), a été également nommé administrateur. Ce dernier occupe depuis quatre ans le poste de Directeur Développement Industriel au sein du groupe OIP. Avant de rejoindre le groupe, il a travaillé pendant neuf ans chez Holcim en tant que CAPEX Senior Project Manager.

Mohamed Habmellouk Sefrioui, pharmacien responsable, a été aussi confirmé dans ses fonctions de Directeur général délégué des Laboratoires Afric-Phar.

Des ambitions pour le secteur pharmaceutique

En prenant les rênes des Laboratoires Afric-Phar, la famille Sefrioui nourrit de grandes ambitions pour le secteur pharmaceutique, un domaine d’activité en plein développement pour eux, jusque-là principalement actifs dans l’immobilier et la cimenterie. Grâce à Afric-Phar, la famille Sefrioui envisage une expansion de ses activités sur le continent africain.

Fondé en 1965 à Casablanca par Omar Chaoui, Afric-Phar est le dixième groupe pharmaceutique du royaume, avec près de 400 salariés et 200 produits commercialisés, dont des traitements pour des maladies rares, des pathologies cardiaques et néphrologiques. Le groupe détient une part de marché de 3%.

Les trois entités acquises — Afric-Phar, Pharmis (spécialisée dans la production et la distribution de produits pharmaceutiques) et Partner Lab (spécialisée dans la recherche et le développement) — ont contribué à un chiffre d’affaires de 784 millions de dirhams en 2023.