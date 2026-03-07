Marché automobile 2026 : une croissance confirmée en février

Le marché des voitures neuves au Maroc confirme sa dynamique positive en ce début d’année. Les dernières données de l’Association des Importateurs de Voitures Neuves au Maroc (AIVAM), arrêtées à fin février 2026, confirment la bonne santé du marché automobile national. Les ventes de véhicules particuliers progressent nettement, celles des utilitaires légers affichent une croissance plus modérée, et l’ensemble du secteur enregistre une hausse significative par rapport à l’année précédente.

Concrètement, les ventes de véhicules particuliers ont progressé de +9,77 % en février 2026, atteignant 14 825 unités, contre 13 506 unités un an plus tôt. Une évolution qui traduit une demande soutenue de la clientèle. Les véhicules utilitaires légers suivent une tendance similaire, avec une hausse de +2,93 %, soit 2 318 unités vendues contre 2 252 unités en février 2025. Au total, le marché marocain a atteint 17 143 unités, enregistrant une progression globale de +8,79 % par rapport à l’année précédente.

Aussi, les chiffres cumulés à fin février 2026 confirment une accélération plus marquée. Les ventes globales se sont établies à 37 564 unités, contre 30 755 unités à la même période en 2025, soit une hausse de +22,14 %. Dans le détail, les véhicules particuliers affichent une croissance de +24,17 %, avec 33 086 unités vendues contre 26 645 unités un an plus tôt. Les utilitaires légers progressent également, mais de manière plus modérée, avec 4 478 unités contre 4 110 unités, soit une hausse de +8,95 %.

Une redistribution des cartes

A y regarder de plus près, les données de l’AIVAM révèlent une recomposition du paysage automobile. Si les marques traditionnelles conservent leur leadership, elles doivent désormais composer avec la montée en puissance des constructeurs asiatiques et l’arrivée de nouveaux entrants.

Lire aussi | Renault Maroc ouvre les commandes du nouveau Master

Dacia reste en tête avec 7 527 unités vendues et une part de marché de 22,75 %, en hausse de 30,16 %. Elle est suivie par Renault, qui atteint 5 767 unités et 17,43 % de part de marché, soit une progression de 27,79 %. Peugeot confirme sa solidité avec 2 081 unités, en hausse de 37,81 %, représentant 6,29 % du marché. En revanche, Hyundai recule de 21,69 %, passant de 3 283 à 2 571 unités, traduisant une perte de vitesse.

Quid des marques en forte croissance et les nouveaux venus ? Plusieurs constructeurs enregistrent des croissances spectaculaires, comme BYD (+96,52 %), Chery (+289,23 %), Geely (+129,45 %) et Great Wall (+92,37 %) illustrent la montée en puissance des marques chinoises. Nissan progresse de 202,67 %, avec 681 unités vendues contre 225 en 2025. Skoda (+52,68 %) et Volkswagen (+20,98 %) renforcent leur position dans le segment européen. De nouveaux acteurs comme Deepal, Dongfeng, Lynk & Co, Soueast ou encore Zeekr affichent des volumes en forte croissance. Certaines marques historiques voient leurs ventes diminuer à fin février 2026, à l’instar de BMW (-8,86 %), Mercedes-Benz (-10,61 %), Opel (-10,65 %), Toyota (-5,28 %) et Volvo (-14,69 %).

Lire aussi | Nouveauté: BYD élargit sa gamme avec la SEAL 5

Une croissance modérée pour le VUL

Le segment des VUL, essentiel pour les activités logistiques, agricoles et commerciales, affiche une croissance modérée de +8,95 %, avec 4 478 unités vendues contre 4 110 en 2025. Fiat domine ce segment avec 727 unités et 16,23 % de part de marché, en hausse de +31,70 %. Elle est suivie par Hyundai (519 unités, +56,33 %, 11,59 % de PDM) et Dongfeng, qui réalise une percée remarquable avec 477 unités (+250,74 %, 10,65 % de PDM). Toyota progresse également, avec 407 unités (+46,40 %, 9,09 % de PDM). À l’inverse, plusieurs marques reculent fortement. Renault chute de 939 à 390 unités (-58,47 %), Ford recule de -27,72 %, Tata perd -42,05 %, et Volkswagen passe de 148 à 71 unités (-52,03 %).

Au global, ces résultats traduisent une dynamique du marché automobile marocain, portée notamment par une demande croissante et une diversification de l’offre. En somme, le marché marocain des voitures neuves s’inscrit dans une trajectoire ascendante, avec des perspectives favorables pour l’année 2026.