Nouveauté: BYD élargit sa gamme avec la SEAL 5

Du nouveau dans la gamme de BYD Maroc avec la commercialisation de la SEAL 5, une berline hybride rechargeable dévoilée début décembre à Casablanca et désormais disponible dans le réseau Auto Nejma. Un lancement qui marque une étape supplémentaire dans la stratégie de la marque, qui entend renforcer sa présence sur le marché des motorisations électrifiées.

Le marché automobile marocain poursuit sa transition vers les motorisations électrifiées, porté notamment par l’essor des hybrides rechargeables. Dans ce contexte, BYD introduit la SEAL 5, une berline hybride rechargeable basée sur la plateforme DM-i, qui associe un moteur thermique de 1,5 litre à une motorisation électrique. Le modèle favorise une conduite majoritairement électrique au quotidien, avec une autonomie annoncée de plus de 1 050 kilomètres.

Côté design, cette berline adopte une signature lumineuse moderne et des feux arrière travaillés, renforçant son identité visuelle. L’habitacle se distingue par des finitions soignées et un espace généreux, complété par un coffre de 508 litres. La connectivité est assurée par plusieurs ports USB et un chargeur sans fil de 15 W, tandis que le confort est renforcé par un écran tactile rotatif de 12,8 pouces et une compatibilité Apple CarPlay et Android Auto.

À cela s’ajoutent une caméra panoramique HD, une clé NFC et une série de dispositifs de sécurité, dont airbags multiples, assistance au maintien de voie et régulateur de vitesse adaptatif.

Sous le capot, la technologie hybride rechargeable DM-i combine le moteur essence et la batterie Blade, permettant une consommation réduite à 1,7 l/100 km. La berline développe une puissance de 212 chevaux, avec une accélération de 0 à 100 km/h en 7,5 secondes et une vitesse maximale de 180 km/h.

Pour accompagner ce lancement, BYD s’appuie sur le réseau Auto Nejma, avec des ateliers certifiés, des équipes formées aux technologies électrifiées et un taux de disponibilité des pièces de rechange de 95 %, afin de garantir fiabilité et maîtrise des coûts à long terme.

La SEAL 5 est proposée à partir de 259 900 DH pour la version Confort et 279 900 DH pour la version Design. Elle est commercialisée dans plusieurs grandes villes, dont Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger, Agadir et Oujda. Avec ce nouveau modèle, BYD poursuit une stratégie progressive sur un marché en pleine évolution, marqué par une concurrence accrue et une demande croissante pour des solutions adaptées à l’usage quotidien.