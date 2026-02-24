Crédit du Maroc accélère sa transformation et se rapproche de ses objectifs 2028

Porté par la stratégie « CDM Boost 2028 » lancée après la prise de contrôle par Holmarcom, Crédit du Maroc affiche des résultats 2025 en forte progression. Croissance soutenue des crédits, amélioration de la rentabilité, discipline des risques et investissements technologiques : la banque confirme la solidité de sa trajectoire et affirme avoir déjà atteint les deux tiers de ses ambitions à l’horizon 2028.

Trois ans après son passage sous le contrôle du groupe Holmarcom, Crédit du Maroc confirme la montée en puissance de son nouveau cycle stratégique. L’exercice 2025 marque une nouvelle étape dans la transformation de la banque, avec des performances commerciales et financières en nette amélioration, traduisant les premiers effets tangibles du plan « CDM Boost 2028 ».

« Nous nous retrouvons aujourd’hui à un moment important de la trajectoire de Crédit du Maroc. Depuis l’entrée du groupe Holmarcom fin 2022, nous avons fixé un cap clair avec des objectifs ambitieux à l’horizon 2028 », a déclaré Ali Benkirane, président du directoire. « Nous estimons avoir atteint les deux tiers de cette trajectoire, ce qui confirme la pertinence de notre feuille de route et la solidité de notre modèle. »

La performance de Crédit du Maroc repose d’abord sur une forte progression de son activité commerciale. À fin décembre 2025, l’encours des crédits s’établit à 62,86 milliards de dirhams, en hausse de 11 % sur un an, confirmant le repositionnement offensif de la banque sur ses marchés stratégiques.

Le segment des entreprises constitue le principal moteur de cette croissance. Les financements accordés à cette clientèle progressent de 12,2 %, à 37,38 milliards de dirhams, soutenus notamment par la dynamique des crédits à l’équipement et des crédits aux promoteurs, qui enregistrent chacun une hausse de 16,6 %. Cette évolution reflète le positionnement renforcé de la banque dans le financement de l’investissement productif et de l’économie réelle.

Sur le segment des particuliers, la progression reste également bien orientée, avec des encours en hausse de 4,8 %, à 22,28 milliards de dirhams. Cette évolution est tirée par la croissance des crédits à la consommation (+11,2 %) et la progression des crédits à l’habitat (+3,3 %), confirmant la volonté de la banque de consolider son positionnement sur la clientèle des ménages.

En parallèle, la collecte poursuit sa progression. Les ressources consolidées atteignent 61,2 milliards de dirhams, en hausse de 7,4 %, soutenues principalement par les dépôts à vue, qui progressent de 11,6 % pour atteindre 44,5 milliards de dirhams. Cette évolution traduit la confiance renouvelée des clients et le renforcement de la franchise commerciale de la banque. Cette dynamique commerciale s’est traduite par une amélioration notable des indicateurs financiers. Le produit net bancaire consolidé s’élève à 3,56 milliards de dirhams, en progression de 8 %, porté par la croissance de l’ensemble des métiers.

La marge nette d’intérêt enregistre une hausse de 10,4 %, à 2,68 milliards de dirhams, bénéficiant de la progression des encours et de l’optimisation du coût de la ressource. La marge sur commissions progresse également de 7,3 %, à 494 millions de dirhams, soutenue notamment par le développement des activités de filiales telles que le leasing, la gestion patrimoniale et les activités de marché.

Le résultat brut d’exploitation atteint 1,91 milliard de dirhams, en hausse de 12,8 %, traduisant l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et la maîtrise des charges. Le coefficient d’exploitation s’améliore ainsi de 228 points pour s’établir à 46,3 %, un niveau qui témoigne des progrès réalisés en matière de productivité.

Au final, le résultat net part du groupe s’établit à 864 millions de dirhams, en progression de 16,5 %, confirmant le renforcement de la capacité bénéficiaire de la banque.

Au-delà de la progression des revenus, Crédit du Maroc met en avant la solidité de son modèle de gestion des risques. Le coût du risque recule de 3,8 %, à 383 millions de dirhams, reflétant la qualité du portefeuille et la prudence de la politique d’octroi. « Dans notre modèle, nous ne faisons pas le choix entre la croissance et la gestion des risques : les deux avancent ensemble », souligne Ali Benkirane. « Notre discipline repose sur une analyse rigoureuse, une anticipation proactive des risques et un provisionnement prudent, conforme aux meilleurs standards internationaux. »

Cette approche constitue un élément central de la stratégie de la banque, visant à inscrire la performance dans la durée et à renforcer sa résilience dans un environnement économique en mutation. La transformation engagée par Crédit du Maroc s’inscrit dans la vision stratégique de son actionnaire majoritaire, le groupe Holmarcom, présidé par Mohamed Hassan Bensalah. Cette nouvelle gouvernance a permis d’accélérer la prise de décision, de renforcer les moyens du management et de poser les bases d’un nouveau modèle opérationnel.

« Depuis l’entrée du groupe Holmarcom, nous avons renforcé nos équipes, stabilisé nos dispositifs et amélioré notre efficacité opérationnelle », explique Ali Benkirane. « La confiance accordée au management a libéré les énergies et renforcé notre capacité d’exécution. » La banque a ainsi investi 248 millions de dirhams en 2025, principalement consacrés à la modernisation technologique et à l’amélioration de ses capacités opérationnelles, un levier clé de sa transformation.

Au-delà des performances financières, Crédit du Maroc poursuit une ambition stratégique plus large : se positionner comme une banque de référence, moderne et pleinement intégrée aux écosystèmes économiques. « Notre ambition est de construire une banque moderne, innovante, simple, efficace et durable, pleinement au service de l’économie nationale », affirme Ali Benkirane.

Le plan « CDM Boost 2028 » fixe des objectifs clairs : atteindre 4 milliards de dirhams de produit net bancaire, un milliard de dirhams de résultat net et 900 000 clients à l’horizon 2028.

Forte des progrès réalisés, la banque aborde désormais une nouvelle phase de son développement, centrée sur l’amélioration de l’expérience client, la simplification de son modèle opérationnel et la consolidation de sa croissance.

La proposition d’un dividende de 48 dirhams par action, en hausse de 15 %, témoigne également de la confiance du management dans la solidité de la trajectoire engagée. Trois ans après son changement d’actionnaire, Crédit du Maroc semble ainsi avoir réussi son redémarrage stratégique.