Soft Group investit 500 MDH dans un nouveau parc logistique à Casablanca
Soft Group investit 500 MDH dans un nouveau parc logistique à Casablanca

written by Rachid Boutaleb

Après avoir répliqué, ces dernières années, la réussite de son mégaprojet d’immobilier logistique, le Soft Parc de Sidi Bernoussi, dans les villes de Kénitra et de Tanger, Soft Group relance à Casablanca un nouvel investissement d’envergure dans ce segment en plein développement.

En effet, à travers sa branche Softgroup Immobilier, le groupe multi-métiers contrôlé par la famille KABBAJ, compte inaugurer en début 2027 un autre parc logistique et industriel totalisant une superficie de plus de 100.000 m² au sud de la capitale économique, pas loin du quartier Lissasfa. Ce nouveau projet devra porter à quatre parcs industriels développés par Softgroup Immobilier à travers le Maroc, à savoir ceux de Sidi Bernoussi au nord d’Ain Sebaa entre Casablanca et Mohammedia, d’Atlantic Free Zone à Kénitra et de la zone franche de Tanger.

Le futur parc industriel de Lissasfa viendra renforcer l’offre à la ville de Casablanca pour le foncier industriel et logistique, dont la demande explose littéralement, à un moment où les autorités locales ont durci les conditions d’obtention des autorisations pour de nouveaux projets et font la chasse aux bâtiments non conformes aux règles urbanistiques.

Rappelons, qu’outre les 35 ans de présence dans l’immobilier locatif à travers Softgroup Immobilier, le groupe présidé par Abdellatif Kabbaj opère également dans le textile où il se positionne sur toute la chaîne de production (texturation, filature, confection, tissage, teinture et impression) et la distribution avec les deux enseignes maroco-marocaines (Bigdil et Diamantine). Sur le registre de l’emploi, Soft Group emploie plus de 4.000 salariés à travers toutes ses composantes.

