Crédit du Maroc augmente ses bénéfices en 2025

Au terme de l’exercice 2025, Crédit du Maroc (CDM) a réalisé un résultat net part du groupe de 864 millions de dirhams (MDH), en hausse annuelle de 16,5%, à la faveur de la solidité de la capacité bénéficiaire appuyée par la croissance de son activité, l’amélioration de sa rentabilité opérationnelle et la maîtrise continue de ses charges et de ses risques.

Le produit net bancaire consolidé a enregistré une croissance de 8% à 3.568 MDH, portée par l’ensemble des activités, d’après les résultats annuels du groupe, qui a tenu récemment son Conseil de Surveillance sous la présidence de Mohamed Hassan Bensalah, PDG du Groupe Holmarcom.

La marge nette d’intérêt a augmenté de 10,4’% à 2.681 MDH, bénéficiant de la dynamique commerciale, de l’optimisation du coût de la ressource et de la contribution positive de la filiale Crédit du Maroc Leasing et Factoring.

Quant à la marge sur commissions, elle s’est inscrite également en hausse de 7,3% à 494 MDH, soutenue par le développement des activités des filiales, notamment Crédit du Maroc Patrimoine et CDM Capital Bourse, ainsi que par la bonne orientation des filières spécialisées, en particulier le commerce international et la bancassurance.

Le résultat des opérations de marché s’est établi à 499 MDH, profitant de la dynamique commerciale sur le change. La contribution des filiales au PNB s’est appréciée de 28,2%, avec un chiffre d’affaires global de 259 MDH.

En termes d’investissement, la Banque a engagé, au cours de l’exercice 2025, un montant total de 248 MDH, principalement dédié à la poursuite de sa transformation technologique et au renforcement de ses capacités opérationnelles.

Par ailleurs, Crédit du Maroc fait état de la hausse des crédits de 11% à 62.863 MDH. Les financements accordés aux entreprises enregistrent, à fin décembre dernier, une amélioration de 12,2% à 37.382 MDH, portés principalement par la bonne dynamique des crédits à l’équipement et des crédits aux promoteurs, qui ont tous les deux progressé de 16,6%.

Parallèlement, la Banque poursuit son soutien au financement des ménages, avec une croissance globale des encours de 4,8% à 22.284 MDH, tirée par l’augmentation des crédits à la consommation (+11,2%) et des crédits à l’habitat (+3,3%).

S’agissant des ressources consolidées, elles ont poursuivi leur progression pour s’établir à 61.228 MDH (+7,4%). Cette évolution repose principalement sur la bonne tenue des ressources à vue, dont les encours atteignent 44.500 MDH (+11,6%). Les comptes d’épargne et les dépôts à terme se sont élevés respectivement à 10.096 MDH et 5.081 MDH à fin décembre 2025.