Dans un marché atone, le pétrole suspendu aux dossiers iranien et ukrainien

Les cours du pétrole bougent à peine lundi 16 février, dans l’expectative des résultats des négociations géopolitiques sur le nucléaire iranien et la guerre en Ukraine, au moment où les informations de presse laissent entrevoir une possible reprise des hausses de production de l’Opep+.

L’émissaire de la Maison Blanche Steve Witkoff et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, se rendront à Genève cette semaine pour discuter avec les négociateurs Iraniens du programme nucléaire de Téhéran, a confirmé dimanche la Maison Blanche.

Pour se prononcer davantage, « le marché attendra des nouvelles » de ces négociations, affirme Arne Lohmann Rasmussen, analyste de Global Risk Management. Donald Trump a confirmé vendredi l’envoi « très bientôt » d’un deuxième porte-avions américain dans la région et dit qu’un renversement du régime « semble (être) la meilleure chose qui puisse arriver ».

Mais selon M. Rasmussen, « le risque d’un conflit armé à court terme » est faible car le président américain, qui a promis à maintes reprises de faire baisser les prix de l’énergie, voudrait éviter une hausse des cours du pétrole provoquée par son administration l’année des élections de mi-mandat.

Une escalade militaire incontrôlée dans le Golfe, une région stratégique pour l’or noir, provoquerait une flambée des cours tandis qu’un accord enlèverait une partie de la prime de risque qui les fait déjà gonfler.

Après ceux sur l’Iran, les deux envoyés de Washington devraient participer aux pourparlers entre la Russie et l’Ukraine à Genève, sous l’égide des États-Unis, « même si les perspectives d’une fin rapide à ce conflit qui dure depuis près de quatre ans semblent minces », tempèrent les analystes de DNB Carnegie.

Enfin, selon plusieurs médias américains, certains membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (OPEP+) estiment que le marché peut encaisser une nouvelle augmentation de leur production.

Le groupe a suspendu au premier trimestre ses ajouts de production, l’offre ayant été jugée trop abondante par les experts, et après de nombreuses hausses menées en 2025 qui avaient fait baisser les cours. « Leur décision finale pourrait dépendre de (la décision) du président américain Donald Trump de lancer ou non une action militaire contre l’Iran », expliquent les analystes de DNB Carnegie.

Challenge (Avec AFP)