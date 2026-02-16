Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Politique hydrique : les révélations du décryptage de MFM Radio avec Nizar Baraka
Droits de douane: le geste éminemment géopolitique de la Chine envers l’Afrique
Dans un marché atone, le pétrole suspendu aux dossiers iranien et ukrainien
Crédit du Maroc augmente ses bénéfices en 2025
Décryptage/Inondations, barrages et rumeurs: Nizar Baraka met les points sur les “i” sur MFM Radio
Exclusive. Baraka annonce la construction d’un barrage pour soulager Oued El Makhazine
Dessalement de l’eau de mer: une solution coûteuse mais incontournable
Inondations: les populations évacuées bientôt de retour chez elles
Auto Hall inaugure une nouvelle succursale à Laâyoune
Le Conseil de la Concurrence et l’UIR scellent un partenariat stratégique
Home EnergieDans un marché atone, le pétrole suspendu aux dossiers iranien et ukrainien
Energie

Dans un marché atone, le pétrole suspendu aux dossiers iranien et ukrainien

by Challenge
written by Challenge

Les cours du pétrole bougent à peine lundi 16 février, dans l’expectative des résultats des négociations géopolitiques sur le nucléaire iranien et la guerre en Ukraine, au moment où les informations de presse laissent entrevoir une possible reprise des hausses de production de l’Opep+.

L’émissaire de la Maison Blanche Steve Witkoff et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, se rendront à Genève cette semaine pour discuter avec les négociateurs Iraniens du programme nucléaire de Téhéran, a confirmé dimanche la Maison Blanche.

Pour se prononcer davantage, « le marché attendra des nouvelles » de ces négociations, affirme Arne Lohmann Rasmussen, analyste de Global Risk Management. Donald Trump a confirmé vendredi l’envoi « très bientôt » d’un deuxième porte-avions américain dans la région et dit qu’un renversement du régime « semble (être) la meilleure chose qui puisse arriver ».

Lire aussi | Trump annonce la fin immédiate des normes d’émissions pour les véhicules

Mais selon M. Rasmussen, « le risque d’un conflit armé à court terme » est faible car le président américain, qui a promis à maintes reprises de faire baisser les prix de l’énergie, voudrait éviter une hausse des cours du pétrole provoquée par son administration l’année des élections de mi-mandat.

Une escalade militaire incontrôlée dans le Golfe, une région stratégique pour l’or noir, provoquerait une flambée des cours tandis qu’un accord enlèverait une partie de la prime de risque qui les fait déjà gonfler.

Après ceux sur l’Iran, les deux envoyés de Washington devraient participer aux pourparlers entre la Russie et l’Ukraine à Genève, sous l’égide des États-Unis, « même si les perspectives d’une fin rapide à ce conflit qui dure depuis près de quatre ans semblent minces », tempèrent les analystes de DNB Carnegie.

Lire aussi | L’enterrement de New Start ou la fin d’une époque

Enfin, selon plusieurs médias américains, certains membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (OPEP+) estiment que le marché peut encaisser une nouvelle augmentation de leur production.

Le groupe a suspendu au premier trimestre ses ajouts de production, l’offre ayant été jugée trop abondante par les experts, et après de nombreuses hausses menées en 2025 qui avaient fait baisser les cours. « Leur décision finale pourrait dépendre de (la décision) du président américain Donald Trump de lancer ou non une action militaire contre l’Iran », expliquent les analystes de DNB Carnegie.

Challenge (Avec AFP)

Vous aimerez aussi

Hydrogène vert: Akhannouch reçoit des investisseurs nationaux et étrangers

Driss Aissaoui : «GNL, hydrogène vert : le Maroc face à un tournant...

GNL: le Maroc à l’heure du grand alignement mondial 

GNL: comment le Maroc bâtit son nouveau socle énergétique

Maroc: le pari du gaz naturel liquéfié

Le Parc Industriel Ain Johra se met à l’énergie solaire