Guerre au Moyen-Orient: les conséquences économiques mondiales

Voici les dernières évolutions économiques mondiales mercredi 18 mars 2026 à la mi-journée, alors que la guerre au Moyen-Orient entre dans son 19e jour:

Accalmie sur le pétrole

Les prix du pétrole connaissent une accalmie mercredi, avec la reprise partielle des exportations irakiennes de brut, tandis que les Bourses évoluent dans le vert avant les réunions de la Fed et de la BCE.

Vers 11H00 GMT, le baril de West Texas Intermediate (WTI), référence américaine perdait 1,79% à 94,49 dollars. Le baril de Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial, était stable (+0,15%) à 103,57 dollars.

L’Irak a annoncé mercredi la reprise d’une part de ses exportations pétrolières, soit 250.000 barils de pétrole par jour (bpj) acheminés par oléoduc jusqu’à un port turc, après un accord avec les autorités du Kurdistan autonome irakien.

Le marché montre un « certain optimisme lié au fait qu’un nombre limité de navires semblent avoir été autorisés par l’Iran à traverser le détroit d’Ormuz », selon un analyste, Arne Lohmann Rasmussen de Global Risk Management.

Le ministre français de l’Économie Roland Lescure a affirmé que l’Europe et le G7 devaient « garder des munitions » avec leurs réserves stratégiques de pétrole, face à une guerre au Moyen-Orient qui selon lui risque de durer.

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a averti que « la vague de répercussions mondiales vient seulement de commencer et va frapper tout le monde, sans distinction de richesse, religion ou race ».

Hausse des Bourses européennes

L’accalmie des prix du pétrole pousse les actions à la hausse. En Europe, vers 11H00 GMT, Paris prenait 1,02%, Londres 0,30% et Francfort 0,76%. Milan 0,97%. En Asie, Tokyo a pris 2,87% et Séoul 5,04%. Hong Kong a gagné 0,61%.

A Wall Street, les contrats à terme sur les principaux indices présageaient d’une ouverture en hausse. Sur le marché de la dette, les taux d’intérêt des États baissent.

Vers 11H00 GMT, le rendement des emprunts obligataires à dix ans allemand, référence en Europe, reculait à 2,88%, contre 2,90% la veille. Le rendement de leurs équivalents français baissait à 3,52%, contre 3,55% mardi soir.

Le dollar retient son souffle

Le dollar stagne mercredi, les investisseurs s’attendant à un statu quo monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), tout en restant attentifs à la trajectoire qu’elle s’apprête à suivre ensuite, notamment un éventuel ralentissement des baisses de taux, voire une reprise des hausses pour faire face à l’envolée des prix de l’énergie.

Vers 10H40 GMT (11H40 à Paris), la devise américaine était stable (+0,01%) par rapport à l’euro, à 1,1539 dollar, et par rapport à la livre.

L’Irak reprend une fraction de ses exportations pétrolières

L’Irak a annoncé mercredi la reprise d’une fraction de ses exportations pétrolières, soit 250.000 barils de pétrole par jour (bpj) acheminés par oléoduc jusqu’à un port turc, après un accord avec les autorités du Kurdistan autonome irakien.

Avec la guerre au Moyen-Orient déclenchée le 28 février par l’offensive israélo-américaine contre l’Iran, l’Irak membre fondateur de l’Opep avait totalement cessé ses exportations – totalisant d’ordinaire quelque 3,5 millions bpj – et les autorités cherchaient des alternatives au détroit d’Ormuz rendu quasiment impraticable par l’Iran.

Séoul sécurise des approvisionnements de brut

La Corée du Sud va recevoir 18 millions de barils de pétrole supplémentaires en provenance des Émirats arabes unis, a annoncé mercredi Séoul. Environ 70% des importations de pétrole brut du pays transitent par le détroit d’Ormuz, quasi-paralysé depuis le début du conflit.

Ils livreront le pétrole par des « canaux d’approvisionnement diversifiés », a précisé Kang Hoon-sik, chef de cabinet du président, sans donner plus de détails sur l’itinéraire. Les Emirats possèdent certaines infrastructures portuaires au-delà d’Ormuz, permettant d’éviter le transit par le détroit.

Décision de la Fed à l’heure où la guerre ravive l’inflation

La Réserve fédérale américaine (Fed) devrait montrer mercredi qu’elle n’est pas prête à assouplir ses taux d’intérêt, la guerre au Moyen-Orient balayant l’espoir de voir bientôt l’inflation rentrer dans le rang. Le président de la Fed, Jerome Powell, tiendra une conférence de presse à partir de 18H30 GMT.

Ormuz paralysé: réunion de crise à Londres sur la sécurité des navires

L’Organisation maritime internationale (OMI) débute mercredi à Londres une session de deux jours convoquée à la dernière minute, consacrée à la situation dans le détroit d’Ormuz, où 20.000 marins sont actuellement bloqués sur 3.200 navires à cause de la guerre au Moyen-Orient.

Cette réunion pourrait aboutir jeudi au vote de résolutions sur la sécurité des marins, leur réapprovisionnement ou la nécessité d’évacuer les bateaux bloqués, de la part des Etats membres de cette agence de l’ONU chargée de la sécurité du secteur maritime.