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Sopharma lance la construction de son unité industrielle pharmaceutique

by Rachid Boutaleb
written by Rachid Boutaleb

Quatre ans après avoir pris pied dans le secteur pharmaceutique, le groupe Averroès Holding lance la construction de son premier Établissement Pharmaceutique Industriel.

En effet, la filiale Sopharma, qui avait été créée en 2022 pour porter les ambitions de ce groupe multi-métiers fondé et dirigé par Younes Slaoui, vient d’entreprendre la construction d’une usine de fabrication de médicaments EU GMP (Bonnes Pratiques de Fabrication européennes) dans la région de Casablanca et qui commercialisera des médicaments génériques et innovants, notamment dans trois aires thérapeutiques : SNC (Système Nerveux Central), oncologie et diabète.

En attendant d’entamer son aventure industrielle, Sopharma distribue en exclusivité des produits de laboratoires internationaux sous licence ou dans le cadre d’accords de représentation de plusieurs gammes prestigieuses européennes.

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Doté d’une enveloppe d’investissement de plus de 100 millions de dirhams, le projet de cette nouvelle unité pharmaceutique devra permettre la création d’une trentaine d’emplois qualifiés lors de sa phase opérationnelle prévue en 2027.

Rappelons qu’outre la santé, où pour l’instant il compte un seul actif (à savoir SoPharma), le groupe Averroès Holding opère dans trois autres activités que sont l’immobilier, où il développe une foncière dont l’objectif est de soutenir ses activités d’exploitation et de réaliser des investissements immobiliers stratégiques, l’éducation, où le groupe compte trois participations (École Française Internationale de Casablanca, Groupe Odyssée et Université Internationale Averroès) et, enfin, l’hôtellerie à travers le projet Bouskoura Park, un complexe hôtelier et de loisirs sur une superficie de 5,3 hectares, stratégiquement situé en face du golf Casa Green Town, au cœur de la ville verte de Bouskoura (au sud de Casablanca).

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