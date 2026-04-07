5G industrielle: inwi lève le voile sur son nouveau chantier au GITEX 2026

Alors que la 5G industrielle entre dans une phase décisive à l’échelle mondiale, l’opérateur global inwi entend se positionner sur ce marché émergent. Si la technologie est désormais jugée mature et promet une connectivité ultra-fiable pour automatiser les usines, piloter des robots mobiles ou gérer des opérations critiques, son adoption reste toutefois limitée. Décryptage.

« Plus de 60 % des industriels européens demeurent en phase d’exploration, freinés notamment par les enjeux de retour sur investissement et d’intégration des systèmes », explique une étude de BearingPoint. Dans ce contexte, les opérateurs télécoms cherchent à capter la valeur liée à l’industrie connectée en développant des offres dédiées aux entreprises, un marché qui pourrait connaître une forte croissance d’ici 2030 si les projets pilotes se transforment en déploiements à grande échelle.

La 5G industrielle s’impose comme l’une des technologies les plus prometteuses pour transformer l’industrie mondiale. Avec une connectivité ultra-fiable, une latence extrêmement faible et la possibilité de connecter simultanément des milliers de machines, elle permet d’automatiser les chaînes de production, de piloter des robots mobiles et de gérer des opérations critiques en temps réel. L’ambition est claire : améliorer la productivité, réduire les coûts et renforcer la compétitivité des entreprises dans un environnement de plus en plus digitalisé. Pourtant, malgré ces avantages, l’adoption de la 5G industrielle reste limitée. La technologie est prête, mais le passage à l’échelle reste un défi.

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En dépit des incertitudes, inwi a choisi de se positionner dès à présent maintenant sur ce marché émergent au Maroc. A l’occasion du GITEX Africa, qui se tient à Marrakech, k’opérateur dévoile a ainsi dévoilé son nouveau chantier dédié à la 5G industrielle, visant à transformer les projets pilotes en solutions concrètes pour les entreprises locales et régionales.

Dans les détails, l’opérateur global a conclu un partenariat avec China Mobile International, l’un des leaders mondiaux des télécommunications. Dans ce cadre, inwi assurera la conception, le déploiement et l’exploitation du premier réseau 5G privé à usage industriel du Royaume, au profit de l’un des principaux clients de son partenaire dans la région. Le site industriel, étalé sur une superficie de 52 hectares, figure parmi les plus grandes installations en Afrique.

« Comme observé en Europe, le défi pour le marché marocain sera de dépasser la dissonance de perception entre fournisseurs et utilisateurs. Les utilisateurs se focalisent sur l’amélioration des KPI de leur chaîne de production, et doivent être avant tout convaincus de la gestion fluide de la migration des technologies existantes vers la 5G industrielle. Pour cela, ils attendent des offres davantage packagées et des ROI clairs notamment en termes de réduction de leurs OPEX, ou de gains de flexibilité », nous confie Ouassim Driouchi, associé Télécoms et Innovation, chez BearingPoint.

Point de départ de l’industrie 4.0

Cette technologie va bien au-delà de la simple connectivité mobile. Ses caractéristiques techniques uniques permettent de répondre aux besoins des opérations critiques : latence quasi nulle, fiabilité accrue et capacité de gestion massive des données. Dans les usines, ces performances se traduisent par une automatisation avancée : robots mobiles, capteurs intelligents et systèmes de maintenance prédictive deviennent des outils opérationnels. Les bénéfices sont multiples. La production devient plus flexible, les temps d’arrêt sont réduits, et les ressources énergétiques sont optimisées.

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Les entreprises peuvent ainsi mieux anticiper les défaillances et ajuster leurs processus en temps réel. Mais cette transition nécessite un investissement technologique significatif et une adaptation des infrastructures IT existantes. La complexité de l’intégration reste l’un des principaux freins à l’adoption rapide.

Concrètement, Ouassim El Arroussi, Directeur Marketing Entreprises d’inwi, nous explique : « l’opérateur mobilisera des ressources de connectivité entièrement dédiées et privatisées, ainsi que des expertises de niveau opérateur pour le déploiement de ce réseau 5G privé couvrant l’ensemble du site industriel. Cette infrastructure permettra de répondre aux exigences les plus élevées en matière de connectivité industrielle, en garantissant des niveaux de latence extrêmement faibles, une stabilité optimale, des débits élevés et une qualité de service dynamique adaptée aux usages critiques. Le déploiement de ce réseau 5G privé illustre pleinement l’ambition d’inwi d’accompagner la transformation digitale des acteurs industriels marocains en leur offrant des infrastructures souveraines, performantes et adaptées aux usages critiques. Ce projet ouvre la voie à une nouvelle génération d’industries 4.0 au Maroc ».

Il faut d’ailleurs noter que Ce projet d’envergure constitue une première implémentation de la 5G privée au Maroc et l’une des initiatives les plus ambitieuses en matière d’industrie 4.0 sur le continent. « Elle balise le chemin à de nouveaux standards en matière de connectivité, de performance et d’automatisation industrielle », alerte l’opérateur.

« Le déploiement de la 5G industrielle est une excellente nouvelle pour l’économie marocaine. C’est un facteur de compétitivité et d’attractivité accrues pour nos pôles industriels. Que ce soit à Tanger Med, dans nos zones franches autour de l’automobile ou de l’aéronautique, la 5G industrielle ouvre la porte à des opérations plus efficaces, plus agiles et plus décarbonées. L’enjeu pour le secteur télécoms au Maroc est désormais d’accompagner nos entreprises dans l’intégration de nouveaux cas d’usage autour de l’IoT, de l’IA, et de la robotique automatisée », prévient Driouchi.

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Et d’ajouter: « Le déploiement de la 5G industrielle est une excellente nouvelle pour l’économie marocaine. C’est un facteur de compétitivité et d’attractivité accrues pour nos pôles industriels. Que ce soit à Tanger Med, dans nos zones franches autour de l’automobile ou de l’aéronautique, la 5G industrielle ouvre la porte à des opérations plus efficaces, plus agiles et plus décarbonées. L’enjeu pour le secteur télécoms au Maroc est désormais d’accompagner nos entreprises dans l’intégration de nouveaux cas d’usage autour de l’IoT, de l’IA, et de la robotique automatisée ».

Source ; Bearing point

Perspectives pour le marché marocain

Le Maroc représente un terrain fertile pour le déploiement de la 5G industrielle. Les industries locales, confrontées à des enjeux de compétitivité et de modernisation, ont tout à gagner d’une adoption rapide. Si les projets pilotes réussissent à démontrer leur valeur opérationnelle et économique, le pays pourrait devenir un hub régional pour l’industrie connectée, à l’image de ce que l’on observe en Europe et en Asie.

Les enjeux sont à la fois technologiques et économiques. Les infrastructures réseau doivent pouvoir supporter des usages critiques et un volume croissant de données. Les industriels, eux, doivent être convaincus des gains tangibles avant d’investir massivement. La réussite de ce chantier pourrait avoir des retombées positives sur la formation, l’emploi et l’innovation locale, tout en renforçant la position du Maroc dans l’économie numérique mondiale.