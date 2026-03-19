Un cabinet britannique sélectionné pour le futur terminal de l’aéroport de Casablanca

Au terme d’un concours international, le cabinet d’architecture britannique RSHP a été sélectionné pour le nouveau terminal de l’aéroport Mohammed V de Casablanca, qui aura une capacité initiale de 20 millions de passagers par an.

Le futur terminal en forme de H permettra à l’aéroport de faire face à l’augmentation du trafic aérien et soutiendra les projets de développement de Royal Air Maroc, en accueillant simultanément jusqu’à 45 avions stationnés au contact, offrant un embarquement et un débarquement, plus fluides pour les passagers.

Ce projet s’inscrit dans la stratégie « Aéroport 2030 » de l’Office national des aéroports (ONDA), dont l’ambition est de hisser les infrastructures marocaines dans ce domaine au plus haut niveau de performance, d’efficacité et de connectivité internationale.

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« L’aéroport sera une célébration de la lumière, de la chaleur et de l’échelle humaine, oscillant entre de grands espaces centraux et des oasis intimes et apaisantes, offrant une expérience mémorable à tous les voyageurs », Ivan Harbour, directeur de la conception à RSHP, cité par le média spécialisé architectsjournal.co.uk.

Caractérisé par « les ondulations amples du toit [évoquant] les vagues et le mouvement de l’Atlantique », le concept gagnant exploite un système modulaire destiné à faciliter une construction rapide par composants, d’après les explications de RSHP, qui travaille en collaboration avec ALA Concept et EGIS.

La conception s’inspire de la rencontre des vagues de l’Atlantique avec la terre, incarnant l’esprit et la culture de la métropole casablancaise. Le terminal comprendra trois niveaux principaux et sera desservi par le réseau ferroviaire à grande vitesse marocain (LGV), reliant Kénitra à Marrakech.

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« Ce sera un bâtiment ultramoderne et responsable qui interprétera et mettra en valeur le paysage environnant pour créer un seuil élégant entre Casablanca et le reste du monde », renchérit Ivan Harbour.

La construction du nouveau terminal de l’aéroport Casablanca Mohammed V est confiée au groupement marocain SGTM-TGCC, pour un montant de 12,8 milliards de dirhams (MMDH). Le délai de réalisation est de 40 mois pour une livraison à la mi 2029, dans le cadre des préparatifs de la Coupe du Monde de la FIFA 2030.

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Le nouveau terminal, d’une superficie de 600.000 m², est conçu pour accueillir 20 millions de passagers par an dans une première phase, avec une capacité extensible à 30 millions. Il incarne une prouesse à la fois architecturale, fonctionnelle et opérationnelle, intégrant des standards élevés en matière de design, de fluidité des parcours passagers, de performance environnementale et de gestion intelligente des flux.