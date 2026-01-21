Salon Rétromobile Paris 2026 : la FMVA célèbre le savoir-faire marocain

Du 28 janvier au 1er février 2026, le Maroc sera représenté au prestigieux Salon Rétromobile de Paris, un rendez-vous mondial incontournable dédié aux véhicules de collection. Une présence qui traduit la volonté de la Maison de l’Artisan de positionner l’artisanat marocain comme un acteur clé de la restauration automobile à l’échelle internationale. Justement dans ce cadre, la Fédération Marocaine des Véhicules Anciens (FMVA) bénéficie d’une vitrine exceptionnelle, à l’occasion du 50ᵉ anniversaire de ce salon de référence.

Le partenariat entre la Maison de l’Artisan et la FMVA vise plusieurs objectifs : mettre en lumière le capital humain marocain, valoriser l’artisanat comme pilier de la préservation du patrimoine automobile, et renforcer la visibilité internationale du savoir-faire national. Il s’agit également de positionner le Maroc comme une destination crédible et compétitive pour la restauration de véhicules anciens. Sous le thème «L’artisanat marocain au service du patrimoine automobile historique», le stand marocain, d’une superficie de 120 m², sera conçu comme un espace ouvert et interactif. Les visiteurs découvriront une scénographie immersive, combinant véhicules emblématiques, démonstrations en direct et mise en valeur des métiers traditionnels appliqués à l’automobile.

Deux pièces emblématiques

Parmi les pièces maîtresses présente sur le stand de la FMVA, La Ménara sera présentée à l’occasion de ce Salon, un véhicule emblématique conçu à l’initiative de Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, et qui incarne l’excellence marocaine. Réalisée entièrement par des compétences locales, ce véhicule illustre l’alliance réussie entre artisanat traditionnel et ingénierie automobile, à travers une sellerie en cuir, des finitions en bois, un travail de tôlerie, une réalisation des glaces et une technicité mécanique. À ses côtés, une Peugeot 402 de 1928, reconnue pour son élégance aérodynamique, sera présentée dans une approche pédagogique, à savoir une moitié restaurée et une moitié laissée volontairement en cours de restauration. Cette mise en scène permettra aux visiteurs de saisir la complexité et les étapes du travail de restauration.

Démonstrations artisanales

Chaque jour, trois artisans marocains interviendront en direct dans un espace dédié comprenant un coin tôlerie, un banc moteur et un atelier ouvert au public. Ces démonstrations mettront en avant la précision, la maîtrise technique et la richesse des métiers de l’artisanat automobile marocain. Toujours est-il que la FMVA invite les collectionneurs, les passionnés de véhicules anciens et les professionnels du secteur à venir nombreux. Il va sans dire que la participation marocaine à ce 50ᵉ anniversaire du Salon Rétromobile constitue une opportunité unique de valoriser le patrimoine automobile et de promouvoir le savoir-faire national sur la scène internationale.