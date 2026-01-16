Marché des voitures neuves : l’automobile signe une année record en 2025

Les chiffres du marché automobile marocain pour l’année 2025 ont été dévoilés lors d’une conférence de presse consacrée au bilan annuel, organisée par l’Association des Importateurs de Véhicules au Maroc (AIVAM). Sous la présidence de Abdelouahab Ennaciri, et en présence des membres de l’Association, cette rencontre a permis de dresser un état des lieux complet du secteur et de mettre en lumière une progression spectaculaire.

En effet, le marché a franchi pour la première fois le cap des 200 000 immatriculations annuelles, atteignant 235 372 véhicules neufs vendus, contre 176 401 en 2024. La croissance, qui s’élève à +33,4 %, confirme justement cette dynamique exceptionnelle et marque un tournant historique pour l’industrie automobile nationale. Dans le détail, les véhicules particuliers (VP) totalisent 208 848 unités, en hausse de +32,9 %, tandis que les véhicules utilitaires légers (VUL) enregistrent 26 524 unités, soit une progression encore plus marquée de +37,7 %. Sur le segment des VP, Dacia conserve sa position dominante avec 47 887 unités vendues, représentant 22,9 % de part de marché, et une croissance de +21,8 %. Renault signe une performance remarquable avec 36 557 unités, soit 17,5 % de part de marché, et une progression impressionnante de +54,3 %. Derrière ce duo, Hyundai et Peugeot se partagent chacun 7,4 % du marché, avec respectivement 15 476 unités (+30 %) et 15 428 unités (+46,7 %). Volkswagen, enfin, complète le Top 5 avec 14 070 unités, représentant 6,7 % du marché, et une croissance de +36,1 %. À eux seuls, Dacia et Renault concentrent près de 40 % du marché VP, confirmant leur rôle de piliers du secteur des voitures neuves.

Lire aussi | Mobilité premium : M-AUTOMOTIV dévoile EXEED au Maroc

Des marques en forte progression

Toujours est-il que l’année 2025 a été marquée par l’essor spectaculaire des marques chinoises, qui s’imposent désormais comme de véritables challengers. Faut-il souligner au passage qu’en 2025, pas moins de 11 nouvelles marques ont fait leur apparition sur le marché marocain. Dans le détail, BYD illustre cette tendance haussière des opérateurs chinois avec une envolée de +428 %, atteignant 3 702 unités vendues. Changan progresse de +278 % avec 1 898 unités, tandis que Chery fait une entrée remarquée avec 989 unités. Dans le même registre, Geely affiche une hausse de +158 % (1 344 unités), et Great Wall bondit de +505 % (1 439 unités). À noter également la belle progression de Cupra, marque européenne, qui enregistre +83 % avec 2 015 unités. Quoi qu’il en soit, ces résultats traduisent une montée en puissance spectaculaire des constructeurs chinois, qui cumulent désormais plusieurs milliers d’unités et commencent à peser significativement dans le paysage automobile marocain.

A contrario, certaines marques ont connu une année difficile. Fiat recule de -43 % avec 2 624 unités, même si la marque compense largement sur le segment VUL. Ford VP chute de -57 % (252 unités), tandis que Jeep recule de -5,6 % (745 unités). Suzuki baisse de -9 % (289 unités), et Volvo enregistre une légère contraction de -1,6 % (1 021 unités).

Abdelouahab Ennaciri, Président de l’AIVAM.

Lire aussi | Dacia lance sa nouvelle gamme produite au Maroc

Premium : BMW prend l’avantage

En 2025, le segment premium a été dominé par un trio de référence, BMW, Audi et Mercedes-Benz, qui concentrent l’essentiel des ventes haut de gamme. BMW, avec 5 070 unités et une croissance de près de +14 %, s’empare de la plus haute marche du podium. Audi suit de très près avec 5 055 unités, enregistrant une progression de +8 %. Enfin, Mercedes-Benz complète ce podium avec 3 255 unités VP, soit une croissance de +7,3%.

VUL : Fiat s’impose

Concrètement, Fiat s’impose en tête du classement avec 5 015 unités vendues, soit 18,9 % de part de marché, enregistrant une croissance spectaculaire de +134 % qui traduit une véritable percée sur ce segment. Renault, relégué en deuxième position, conserve une base solide avec 4 493 unités et 16,9 % de part de marché, mais affiche néanmoins un recul de -3,4 %, signe d’une légère érosion de sa domination historique. Derrière ce duo, Ford parvient à maintenir sa place sur le podium avec 2 726 unités, représentant 10,3 % du marché, et une progression modeste mais positive de +7 %. Dans le même temps, DFSK se distingue par une avancée significative, atteignant 2 778 unités et 10,5 % de part de marché, soit une hausse de +41 %.

Lire aussi | Un Marocain aux commandes de Tesla au Maroc

Bilan AIVAM 2025 Entre croissance, transition et nouveaux acteurs



En 2025, le marché automobile marocain a enregistré une croissance remarquable, portée par une demande croissante en mobilité. Comme l’a rappelé Abdelouahab Ennaciri, cette dynamique met en évidence le potentiel de développement du secteur, malgré un taux de mobilité encore jugé insuffisant. Parmi les points saillants de ce bilan, figure l’accélération de la transition énergétique. La part du diesel, qui représentait 90 % en 2021, a reculé à 70 % en 2025, tandis que les motorisations hybrides et électriques ont gagné du terrain pour atteindre 12,5 % du marché, avec un pic à 15 % en fin d’année.

Par ailleurs, la montée en puissance des marques chinoises, qui représentent près de 10 % des ventes récentes, pourraient atteindre 15 % dans les prochaines années. Et d’ailleurs, l’arrivée de nouveaux entrants contribue à diversifier l’offre et à renforcer la compétitivité du secteur, a précisé le patron de l’AIVAM. S’agissant des segments de véhicules, les citadines et petits SUV constituent près de 70 % des ventes, confirmant la préférence des consommateurs pour les modèles compacts. Pour 2026, les perspectives apparaissent favorables selon M. Ennaciri, portées notamment par une bonne campagne agricole, la poursuite des investissements publics, le dynamisme du tourisme ainsi que l’arrivée de nouvelles marques automobiles. Autant de facteurs qui devraient soutenir la croissance du marché.