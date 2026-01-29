Car Of The Year Morocco 2026 : le Link & Co 08 remporte le titre

Alertes
L’élection du «Car Of The Year (COTY) Morocco 2026» s’est conclue ce mercredi 28 janvier lors d’une soirée festive organisée au musée de l’Automobile de Bouskoura. Pour cette 7 édition, marquée par une ambiance conviviale et un public nombreux, c’est le Lynk & Co 08 qui a été sacré grand vainqueur.

Organisé par l’Association des Importateurs de Véhicules au Maroc (AIVAM), l’événement a rassemblé de nombreuses personnalités du secteur automobile, ainsi que de nombreux acteurs de son écosystème. Parmi elles figuraient Abdelouahab Ennaciri, Président de l’AIVAM et maître de cérémonie, ainsi que Benacer Boulaâjoul, Directeur général de la NARSA. Importateurs, professionnels de l’automobile et partenaires étaient également présents pour célébrer cette distinction. Sept modèles finalistes avaient été retenus pour concourir au prestigieux titre : Cupra Terramar, Dacia Bigster, Ford Territory, Kia EV3, Lynk & Co 08, Renault 5 et Soueast S06. Après délibération, c’est le SUV hybride rechargeable sino-suédois Lynk & Co 08 qui s’est imposé.

