Communication

Campagne de diffamation: Bensaid prêt à aller devant la Justice

Challenge

Excédé par la campagne de diffamation dont il a fait l’objet dernièrement, Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, s’est déclaré prêt à aller devant la Justice pour réclamer «la réhabilitation morale et une indemnisation symbolique».

Dans ce sens, M. Bensaid a fait une déclaration publique suite à la diffusion, par un site électronique et certaines pages sur les réseaux sociaux, «d’accusations infondées et d’allégations mensongères liées à une affaire actuellement examinée par la justice», allusion faite à des rumeurs circulant sur la toile au sujet de l’affaire «Escobar du Sahara».

M. Bensaid confirme que «tout ce qui a été relayé comme contre-vérités et accusations n’est que mensonges purs, fausses informations et diffamations graves qui ne sauraient être tolérées», ajoutant que cette campagne «n’a pour seul objectif que de tromper l’opinion publique et de porter atteinte directement à ma personne».

Tout en réitérant son attachement à la liberté d’expression et à la critique constructive, il précise: «Ce à quoi je fais face aujourd’hui n’a aucun lien avec la liberté d’opinion, mais constitue une attaque délibérée et organisée visant à ternir ma réputation par la diffusion de mensonges et d’accusations gratuites et dangereuses».

« Fort de ma confiance totale dans la justice, j’ai décidé d’engager toutes les procédures légales et de saisir les tribunaux contre toute personne impliquée dans la fabrication, la publication ou la diffusion de ces allégations mensongères, afin de préserver les droits et de consacrer la primauté de l’État de droit», insiste Mehdi Bensaid.

Enfin, il assure que «ces tentatives désespérées de brouillage ne feront que renforcer ma détermination à poursuivre l’accomplissement de mes missions et à servir mon pays avec intégrité et dévouement, en me concentrant sur les grands chantiers relevant des secteurs dont j’ai la responsabilité, loin des conflits illusoires que certains cherchent à nous imposer».

