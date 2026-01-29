Dr. Tawhid CHTIOUI: «l’incroyable ascension du groupe EDVANTIS, nouvel acteur de référence de l’enseignement supérieur privé au Maroc» 

En 2025, le groupe EDVANTIS franchit un cap historique : l’ensemble de ses écoles (ISGA Ecole de management, ISGA Ecole d’ingénieur.e.s et Art’Com Sup) obtiennent des reconnaissances internationales dans le classement mondial Eduniversal, tandis que tous ses campus sont désormais reconnus par l’État. En quatre ans, le groupe a doublé son nombre d’étudiants, consolidant une trajectoire de croissance maîtrisée, d’excellence académique et de rayonnement international. Ces résultats viennent couronner la réussite du plan stratégique Impact 2026 et ouvrent une nouvelle phase de développement avec la stratégie 2030. Rencontre avec son Président, Dr. Tawhid CHTIOUI.

Challenge : Trois distinctions internationales, trois écoles reconnues dans les classements mondiaux Eduniversal. Que représente ce moment pour edvantis ?

Dr. Tawhid CHTIOUI : C’est un moment à la fois symbolique et très concret. Symbolique, parce qu’il consacre une vision construite sur le temps long : celle d’un groupe multidisciplinaire, cohérent, exigeant et résolument tourné vers l’international. Concret, parce que ces distinctions reposent sur des critères mesurables, comparables, audités à l’échelle mondiale par Eduniversal.

Ce n’est pas une reconnaissance déclarative, ni un effet d’annonce. C’est une reconnaissance par les faits, par la performance académique et par la cohérence stratégique.

Challenge : En quatre ans, EDVANTIS a doublé son nombre d’étudiants sans diluer la qualité. Comment l’expliquez-vous ?

Dr. T.Ch. : C’est précisément là que réside l’essentiel. Nous avons fait le choix d’une croissance maîtrisée, jamais opportuniste. Le plan Impact 2026 a été exigeant, parfois inconfortable, parce qu’il a impliqué des transformations profondes : gouvernance académique, qualité pédagogique, lien renforcé avec les entreprises, repositionnement clair des marques, investissements humains et technologiques importants.

Doubler de taille sans diluer la qualité n’est possible qu’à une condition : accepter la discipline stratégique et refuser les raccourcis.

Challenge : En quoi EDVANTIS se distingue-t-il aujourd’hui, dans le paysage de l’enseignement supérieur privé marocain ?

Dr. T.Ch. : Nous avons fait un choix clair: ne pas être généralistes, mais être pertinents.

Chaque école du groupe porte une identité forte, un positionnement lisible et une promesse claire pour les étudiants et pour les employeurs : management, ingénierie, design et communication.

La force d’EDVANTIS, c’est aussi le groupe : mutualisation des expertises, vision de long terme, capacité d’investissement et culture assumée de l’innovation éducative. Ce modèle commence aujourd’hui à produire des résultats visibles et comparables à l’international.

Challenge : Que disent précisément, les classements mondiaux Eduniversal obtenus cette année ?

Dr. T.Ch. : Ils disent plusieurs choses très fortes.

ISGA École de Management intègre le TOP 10 des Business Schools africaines. ISGA École d’Ingénieur.e.s. devient la seule école d’ingénieurs en Afrique à obtenir ce niveau de distinction. Art’Com Sup rejoint, elle aussi, un cercle d’excellence académique international encore inédit sur le continent dans son domaine.

Pris ensemble, ces résultats sont rares. Ils traduisent la maturité académique d’un groupe, pas la performance isolée d’un établissement.

Challenge : Peut-on parler d’une réussite nationale ?

Dr. T.Ch. : Oui, sans hésitation. Ces distinctions contribuent directement au rayonnement international de l’enseignement supérieur marocain. Elles montrent que des institutions marocaines peuvent atteindre, depuis le Maroc, des standards reconnus mondialement.

C’est un signal fort pour les étudiants, pour les familles, mais aussi pour les partenaires internationaux qui regardent désormais le Maroc comme un espace académique crédible et compétitif.

Challenge : Que marque, selon vous, la fin du plan Impact 2026 ?

Dr. T.Ch. : Elle marque une bascule. EDVANTIS n’est plus un groupe en construction, mais un acteur structurant. Cela nous oblige : à plus d’exigence, plus de responsabilité, plus d’impact.

La reconnaissance internationale n’est pas une ligne d’arrivée, c’est une responsabilité nouvelle.

Challenge : Justement, que prépare EDVANTIS pour 2030 ?

Dr. T.Ch. : La stratégie 2030 sera une stratégie de changement d’échelle. Plus internationale, plus technologique, plus engagée sur les enjeux sociétaux.

Nous voulons former des talents capables de transformer les organisations, pas seulement de s’y adapter. Et nous voulons que le Maroc soit reconnu comme un hub académique crédible, innovant et attractif. EDVANTIS y prendra pleinement sa part.

Challenge : Un mot pour conclure ?

Dr. T.Ch. : Ces distinctions ne récompensent pas une année, ni un classement. Elles reconnaissent une trajectoire, une exigence et une vision assumée de l’enseignement supérieur. Nous avons fait le choix de la transformation plutôt que de la facilité, du temps long plutôt que des effets d’annonce. Voir aujourd’hui des écoles marocaines rejoindre l’élite académique mondiale est une fierté collective, pour nos équipes, pour nos étudiants, et pour le Maroc. Ce n’est pas une fin. C’est un point d’inflexion.

Et l’histoire d’EDVANTIS ne fait que commencer.