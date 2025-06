L’UACC devient la première association africaine et arabe à intégrer l’EACA

L’Union des Agences Conseil en Communication (UACC) a officiellement rejoint l’Association européenne des agences de communication (EACA), devenant ainsi la première organisation professionnelle issue du monde arabe et du continent africain à intégrer ce réseau européen de référence.

Créée en 1998, l’UACC rassemble aujourd’hui 52 agences marocaines, représentant plus de 85 % de l’activité publicitaire nationale. Cette adhésion marque une reconnaissance internationale du rôle structurant que joue l’organisation dans le paysage de la communication au Maroc.

L’intégration de l’UACC à l’EACA permettra à ses membres de participer à des groupes de travail européens portant sur des thématiques clés comme la régulation, l’intelligence artificielle, la publicité responsable ou encore la durabilité. Elle leur donnera également accès à des plateformes stratégiques, telles que l’AI Hub, les prix Effie Europe, le programme Ad Net Zero, ainsi qu’à une veille pointue sur les évolutions réglementaires et techniques en Europe.

Pour Hassan Rouissi, président de l’UACC, « cette adhésion est une étape fondatrice qui reflète la maturité de notre écosystème et notre volonté de contribuer aux grandes réflexions qui façonnent l’avenir de la communication à l’échelle mondiale ».

De son côté, Youssef Tazi, président de la Commission Relations Internationales de l’UACC, souligne qu’il s’agit d’un « premier jalon concret dans la stratégie d’ouverture internationale de l’Union, visant à renforcer son rayonnement institutionnel au Maroc, en Afrique et à l’international ».

Au-delà des bénéfices institutionnels, cette intégration est aussi perçue comme une opportunité pour valoriser le savoir-faire créatif et stratégique marocain sur la scène internationale. Elle facilitera également des échanges avec plus de 40 universités européennes, ouvrant la voie à de nouvelles collaborations académiques, des cycles de formation avancés, et des synergies en matière d’innovation.