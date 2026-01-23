Alertes
Chimie

Phytosanitaires: CMGP rachète la Compagnie de produits chimiques du Maroc

CMGP Group annonce avoir finalisé l’acquisition de 95% de la Compagnie de Produits Chimiques de Maroc (CPCM), auprès de ses actionnaires historiques, ABC Holding et Khalid Lahlou, avec l’objectif de porter sa participation à 100% à terme.

Outre le renforcement de son positionnement sur les produits phytosanitaires, cette opération va ouvrir au groupe «de nouvelles opportunités de diversification vers les solutions chimiques pour le traitement des eaux et les usages industriels». Aussi, elle marque «une étape stratégique dans le développement multisectoriel et intégré de CMGP Group, créant de nouvelles synergies industrielles et commerciales».

«Estimée à une valeur d’entreprise proche d’un milliard de dirhams, cette transaction s’inscrit dans la feuille de route stratégique de CMGP Group, en renforçant significativement sa présence sur le segment des produits phytosanitaires et chimiques à usage agricole, industriel et environnemental», précise un communiqué du groupe.

Lire aussi I Marché à terme: Bank of Africa obtient le statut de Négociateur Compensateur

Cette opération stratégique prolonge sa dynamique de croissance externe entamée avec l’acquisition de CAS en 2021, puis la prise de participation dans Agrosem en 2024. Elle vise à offrir aux agriculteurs et aux clients industriels une gamme élargie et mieux intégrée de solutions, en réponse aux enjeux croissants de performance agronomique, de durabilité et de compétitivité.

Avec l’intégration de CPCM, le groupe CMGP accélère son développement sur le marché des phytosanitaires, tout en élargissant son portefeuille à des produits chimiques destinés au traitement des eaux et à divers usages industriels (papier, carton, peinture, etc.).

Lire aussi I Fineopolis Capital, «première banque d’affaires» de finance participative au Maroc

Avec un chiffre d’affaires estimé à 500 millions de dirhams, CPCM contribuera à la création d’importantes synergies industrielles et commerciales, renforçant ainsi le modèle intégré, résilient et multi-sectoriel du groupe CMGP.

