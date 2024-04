Saint Gobain monte à 100% dans le capital de la PME marocaine Chryso Aptex

Trois ans après avoir racheté le groupe français Chryso, spécialiste de la chimie du secteur de la construction, le géant mondial Saint Gobain en finalise le contrôle à travers la montée à 100% dans le capital de la filiale marocaine Chryso Aptex.

Le leader mondial de production et distribution des matériaux et services pour les marchés de l’habitat et de l’industrie, vient de racheter les 49% de l’ex Aptex SARL qu’il ne contrôlait pas encore auprès de la famille Benyamani.

Cette opération était des plus attendues depuis que Saint Gobain eut déboursé plus d’un milliard d’euros (près de 11 milliards de DH) en mai 2021, pour s’adjuger son compatriote qui avait développé un savoir-faire reconnu en chimie de bâtiment avec des solutions complètes d’additifs, des adjuvants et produits pour le béton. Dans le périmètre de cette transaction qui avait permis à Saint Gobain d’engranger un chiffre d’affaires additionnel de 400 millions d’euros (près de 4,5 milliards de DH) et d’intégrer près de 1.300 salariés, figurait la participation de 51% dans Chryso Aptex que le groupe Chryso avait acquis en 2020 dans le cadre d’un accord avec ses fondateurs.

Avec ce nouvel investissement, Saint Gobain verrouille le contrôle de sa huitième unité industrielle au Maroc, la seule basée à Marrakech alors que les sept autres sont réparties entre Meknès, Kénitra, Dar Bouazza, Safi et Sidi Tiji et Casablanca.

Rappelons, que Saint Gobain avait débarqué au Maroc en 1999 avec la création de la société Saint-Gobain Abrasifs qui propose un portefeuille complet de solutions abrasives, avant d’y renforcer progressivement sa présence à partir de 2012 avec un investissement direct dépassant 1,5 milliard de dirhams pour l’installation de son activité de vitrage automobile Saint-Gobain Sekurit, l’implantation de son activité des mortiers industriels Saint-Gobain Weber à Dar Bouazza et la Joint-Venture Lafarge Placo Maroc avec le cimentier Lafarge.