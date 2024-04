Le spécialiste du jean New Wash entre en redressement judiciaire

Un autre acteur marocain du denim voit rouge. En effet, après la déroute de Legler Maroc et les difficultés avérées de Settavex, pour ne citer que les deux plus grands à l’échelle locale, c’est au tour de New Wash de connaitre la tourmente financière.

Ce spécialiste de la fabrication de jeans et du process de lavages et délavages vient d’entrer en redressement judiciaire après une longue période de détérioration de sa situation financière. Il faut dire, que cette PME familiale détenue par la famille ANWAR qui est présente dans le secteur du textile à travers d’autres structures, avait commencé à mettre en rogne ses fournisseurs et créanciers depuis plusieurs mois pour accumulation d’échéances impayées.

L’entrée de New Wash en procédure collective sous la supervision judiciaire, le met pour un moment à l’abri de ses créanciers en attendant un plan de sortie de l’ornière à soumettre au juge commissaire désigné à l’occasion par le Tribunal de Commerce de Casablanca.

Et dire, que l’entité phare de la famille ANWAR qui lavait à son apogée jusqu’à trois millions de jeans par an, avait également été la première laverie marocaine intégrée et certifiée GOTS et OCS, deux certifications environnementales majeures dans le secteur du textile et ce, après avoir opéré des investissements significatifs (dont une station de traitement des eaux usées de son usine à Ain Sebaa d’une capacité de 800 m3) pour se positionner sur le créneau du jean 100% durable qui coïncide également avec la volonté du Maroc de convertir son amont du secteur textile à horizon 2025.

Rappelons, que les exportations marocaines en habillement ont atteint près de 30 milliards de dirhams en 2023 (+6,9%) alors que le denim, qui en fut longtemps un des moteurs les plus importants et les plus dynamiques, connaît des difficultés majeures depuis une dizaine d’années en raison d’un manque de compétitivité face à des acteurs asiatiques plus agressifs.