Un spécialiste américain de la logistique du froid va investir 9,3 millions de dollars dans un nouvel entrepôt frigorifique à Oulad Teima

Six mois seulement après avoir créé une deuxième entité basée à Agadir après Tanger afin d’y développer et exploiter des entrepôts frigorifiques et des services et opérations connexes, le groupe américain Ifria Cold Chain Development Company, vient de décrocher un prêt de 9,3 millions de dollars auprès de l’institution financière américaine DFC pour mettre sur pied un entrepôt de chaine de froid dans la localité d’Oulad Teima, située entre Agadir et Taroudant.

En effet, il va installer un entrepôt de chaine de froid dans cette localité située entre Agadir et Taroudant dans la plaine du Souss. Pour ce faire, l’américain US Development Finance Corporation (DFC) a engagé près d’une dizaine de millions de dollars pour le financement du projet. En effet, cette institution financière a annoncé, jeudi 12 octobre, la signature de lettres d’engagement d’un montant global de 20 millions de dollars avec Ifria Cold Chain Development Company (Ifria), une société de développement de la chaine du froid pour les marchés d’Afrique du Nord et de l’Ouest.

Lire aussi | Attijariwafa bank intéressée par le rachat d’une banque tunisienne

Selon DFC, cet engagement est constitué d’un prêt de 9,3 millions de dollars accordé à Ifria Agadir SAS, la société de développement de la chaine de froid. Cette facilité servira à financer la mise sur pied d’un entrepôt de chaine de froid dans la localité d’Oulad Teima.

Un second prêt d’un montant de 10,5 millions de dollars a été accordé à Ifria Cold Chain Development Company Sénégal pour le développement d’un entrepôt de chaine de froid. Ces installations prolongeront la durée de conservation des denrées périssables et produits pharmaceutiques, au profit d’agriculteurs, détaillants et consommateurs, détaille la DFC qui a conclu ces accords de financement en marge des assemblées annuelles 2023 de la Banque mondiale et du FMI, qui se sont tenues à Marrakech.

Si à Agadir, l’entrepôt frigorifique qui verra le jour en 2024 aura une capacité supérieure à celui de Friopuerto (qui totalise 33.275 m3 de marchandises sur une superficie de 5.500 m² de stockage frigorifique), aucune date n’a été avancée concernant le futur entrepôt de chaine de froid prévu dans la localité d’Oulad Teima (10 000 palettes).

Lire aussi | L’African Crystal est de retour…

Il faut dire que la région d’Agadir présente un énorme potentiel agricole en étant la première région primeuriste et agrumicole du pays (en représentant entre 10% et 20% du PIB national dépendamment des cultures) et un total de près d’un demi-million d’hectares de terres cultivées dont plus de 100.000 hectares équipés en système d’irrigation goutte à goutte.

Pour rappel, avant de créer la société de développement de la chaine de froid, Ifria Agadir SAS, le groupe américain Ifria Cold Chain Development Company a implanté sa première filiale marocaine Friopuerto Tanger, qui porte depuis les installations au port de Tanger Med.

Rappelons que le groupe Ifria Cold Chain Development Company investit essentiellement en Afrique avec une large présence en Afrique du Nord (du Maroc en Egypte), mais également en Afrique subsaharienne avec de larges capacités installées, notamment au Sénégal, en Côte d’Ivoire, Nigeria, Ghana, Mali et Togo ou encore au Mexique, en partenariat avec le groupe local Griver.