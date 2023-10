L’African Crystal est de retour…

La nouvelle édition de l’African Cristal Festival, festival de l’écosystème africain de la publicité, de la communication et des médias, aura lieu les 14 et 15 décembre, à Marrakech, ont annoncé récemment les organisateurs lors d’un point de presse. Cet événement réunira pendant deux jours les plus grandes marques africaines, des professionnels de médias africains et internationaux, des agences de publicité et des annonceurs.

De retour. La nouvelle édition de l’African Cristal Festival (ACF), festival de l’écosystème africain de la publicité, de la communication et des médias, aura lieu les 14 et 15 décembre à Marrakech. Cet événement réunira pendant deux jours près de 400 professionnels de la communication et des médias (agences, annonceurs, régies, directions de la communication et du marketing, experts). Co-organisé par Cristal Events et l’Union des agences conseil en communication du Maroc (UACC), cette nouvelle édition s’est donnée pour mission de mettre la lumière sur la créativité des Africains. « L’ idée de l’African Cristal Festival, c’est de montrer que l’Afrique à une voix particulière sur la créativité et donc il faut l’entendre et il faut que le monde la comprenne », nous confie Mehdi El Alj, président de l’ACF.