Mohamed Mehdi Bensaid : « 50 salles de cinéma seront inaugurées à partir du 15 novembre »

Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, annoncé l’inauguration, à partir du 15 novembre prochain, de 50 nouvelles salles de cinéma dans différentes villes du Royaume. Il a fait cete annonce samedi 14 octobre à l’ouverture d’une conférence sur les industries créatives en Afrique, tenue en marge des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque Mondiale (BM) et du Fonds Monétaire International (FMI), à l’initiative de la Société financière internationale (IFC) et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P).

Le Maroc a tous les atouts essentiels pour devenir une locomotive des Industries culturelles et créatives (ICC) dans le monde, a affirmé, samedi 14 octobre à Benguérir, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid. « Nous avons une population jeune, un patrimoine, un pluralisme culturel et une capacité à gérer la différence et l’innovation, et surtout nous avons l’ambition et la volonté », a souligné Bensaid à l’ouverture d’une conférence sur les industries créatives en Afrique, tenue en marge des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque Mondiale (BM) et du Fonds Monétaire International (FMI), à l’initiative de la Société financière internationale (IFC) et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P). Les ICC, a-t-il soutenu, sont le moyen de faire de la culture et du patrimoine une force dynamique et créatrice de richesse, d’emplois et de lien social, estimant que «notre pari est de devenir les acteurs majeurs des ICC ».