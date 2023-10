CAN 2023. Hôtels, conditions d’entrée, transport, restauration, climat… Tout savoir sur la ville de San-Pédro qui accueillera les Lions de l’Atlas

San-Pédro n’est pas le nom la plus connue des villes ivoiriennes chez les supporters marocains. Située dans le sud-ouest de la Côte d’Ivoire à 350 km d’Abidjan, San Pédro, une ville balnéaire et touristique d’un peu plus de 265 000 habitants, sera pourtant le théâtre des trois matches de poule des Lions de l’Atlas à la CAN, dont le premier le mercredi 17 janvier 2024 face à la Tanzanie (18h).

La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) va se tenir dans 90 jours, après avoir été décalée de six mois en raison d’une date initiale au milieu de la saison des pluies en Côte d’Ivoire, pays hôte de cette édition 2023. Contrairement à l’édition précédente, le Maroc se retrouve loin de la capitale. Les Lions de l’Atlas joueront les matchs de la phase de poules dans la ville de San-Pédro, située à 4 h 40 min d’Abidjan par route ou 1 heure 20 minutes par avion. Aux 7.500 Marocains qui vivent officiellement en Côte d’Ivoire, principalement à Abidjan, la capitale économique, viendront s’ajouter des centaines de supporters marocains vont découvrir la ville de San-Pédro et pousser aussi leur sélection nationale vers la victoire finale. Logement, aéroport, transport, restauration, climat… Voici tout ce qu’il faut savoir pour préparer au mieux son séjour.

Deuxième pôle économique de la Côte d’Ivoire après Abidjan, San-Pédro devance Bouaké en raison de son port, 1er port exportateur de cacao au monde et deuxième port du pays, mais aussi grâce à la présence de nombreuses usines opérant principalement dans l’industrie cacaoyère, dans la minoterie, le ciment, l’agro-industrie et le domaine du bois.

Capitale de la région éponyme, San Pédro a beaucoup de similitudes avec Agadir, également pôle économique et première station balnéaire du royaume. Cela a d’ailleurs été un facteur de rapprochement entre les deux destinations. En effet, depuis juin 2018, le Conseil régional de Souss-Massa et le Conseil régional de San-Pédro, ont mis en place une feuille de route visant le développement de leur coopération économique. Depuis, les opérateurs économiques des deux régions ont multiplié les échanges avec des missions de part et d’autre.

San Pédro compte bien capitaliser sur la CAN pour développer son tourisme. A l’entrée de la ville, le stade est géant. Il sublime les regards avec sa toiture imposante qui couvre ses 20.000 places. Le réseau routier à l’image de « La Côtière » est en plein chantier et les travaux avancent visiblement bien. Les complexes hôteliers, quant à eux, se rénovent depuis le centre-ville jusqu’au bord des plages et attendent, impatiemment. Bienvenue dans la cité portuaire de San Pedro, au large de l’océan Atlantique où nous allons vous faire découvrir ces hôtels qui font la fierté de la ville.

A l'entrée de la ville, le Stade Laurent Pokou de San-Pedro (Nommé en l'honneur de l'emblématique attaquant ivoirien Laurent Pokou) est géant. Il sublime les regards avec sa toiture imposante qui couvre ses 20.000 places.

Conditions d’entrée en Côte d’Ivoire

Les ressortissants marocains n’ont pas besoin de visa pour entrer en Côte d’Ivoire. Toutefois, il faut noter qu’ils doivent obligatoirement être munis d’un passeport d’une validité d’au moins 6 mois ainsi que d’un carnet de vaccination international à jour. Une vaccination contre la fièvre jaune et la méningite est nécessaire.

Voyage par avion

La compagnie aérienne nationale Royal Air Maroc (RAM) dessert Abidjan depuis 1967. C’est sa seule destination dans le pays en vol régulier. RAM commercialise actuellement les billets aller-retour Casablanca-Abidjan pour des tarifs variant entre 8.000 et 9.000 DH. La durée du vol est d’environ 5 heures.

Une fois dans la capitale économique de la Côte d’Ivoire, il y a deux moyens de rallier San-Pédro : par avion ou autobus.

Si des compagnies de bus proposent des voyages Abidjan-San-Pédro au tarif d’environ 140 DH, pour l’avion également, plusieurs compagnies dont la compagnie Air Côte d’Ivoire, desservent San-Pédro à partir d’Abidjan pour des tarifs en aller-retour compris entre 1800 et 2000 DH.

Mais, il est fort probable que RAM mette en place une opération de vols spéciaux sur San-Pédro, dont l’aéroport a été rénové. En effet, en novembre 2017, la compagnie aérienne nationale avait lancé des vols spéciaux entre le Maroc et Abidjan à l’occasion match décisif du 11 novembre opposant la Côte d’Ivoire et le Maroc pour le compte des éliminatoires de la Coupe du monde de football 2018. A l’époque RAM avait fixé le prix du billet aller-retour à 2.000 DH TTC (aller-retour). Les vols étaient programmés au départ de Casablanca, Marrakech, Oujda, Tanger et Fès.

Paysage

Le site de la ville balnéaire de San Pedro correspond à un triangle délimité par le fleuve San Pedro, la lagune Digboué et l’Océan Atlantique. La ville est peuplée d’environ 265 000 habitants et répartis en 19 quartiers regroupés en deux grands secteurs : le Nord et la partie Sud. Au niveau du relief, San Pedro offre une façade maritime caractérisée par de belles plages sablonneuses et des collines qui font office de barrière naturelle entre l’Océan et le centre-ville. La présence de ces collines permet d’avoir une belle vue panoramique sur l’Océan Atlantique et les activités portuaires locales. La ville offre également une végétation luxuriante de forêt sempervirente et de mangrove. L’on y trouve des sites touristiques de renommées mondiales comme le Parc National de Taï qui couvre 330.000 hectares et qui fait partie du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1993. Ce parc de renom international offre un riche patrimoine faunistique d’espèces rares de nos jours. On peut citer une colonie d’oiseaux, de gorilles, d’éléphants, d’hippopotames nains, etc.

Climat

A San-Pédro, les températures sont agréables toute l’année. Pour la période de la CAN (janvier-février), les températures minimales varient de 21 ° le matin à 30 degrés.

La température de la mer est également très agréable toute l’année ! Elle varie de 25 ° à 29 °. Les mois les plus pluvieux sont : novembre, mai et juin. Il n’y a pas de pluie en janvier et février. D’ailleurs, les mois de janvier, février, mars, avril, décembre, sont généralement conseillés pour visiter San-Pédro.

Hébergement

Ville cosmopolite, San-Pédro attire une forte population étrangère. Son paysage hôtelier a continué à s’enrichir ces dernières années surtout depuis qu’elle a été déclaré ville hôte de la CAN. La destination compte 310 hôtels, soit plus de 4300 chambres ou encore plus de 7000 lits. Si bon an mal an, le taux d’occupation moyen tourne autour de 55 % (environ 2 millions de nuitées par an), celui-ci va atteindre les 100 % lors de la prochaine CAN. Plus de la moitié des réceptifs hôteliers sont de standing recommandable. Ces réceptifs hôteliers sont inégalement répartis dans la cité balnéaire. Cependant, les hôteliers de hauts standings sont installés sur la façade maritime et le long de la voie expresse (boulevard Félix Houphouët-Boigny), en offrant un cadre enchanteur et sécurisant pour les visiteurs.

Contrairement, l’offre hôtelière est aussi dominée par les hôtels de quartiers situés à Sotref, à Bardot, au Soleil, à Victor Ballet, etc. La prestation de services se limite uniquement à la location de chambres. Ce dernier type de réceptifs hôteliers est accessible à la bourse de la population locale. Le cadre est sommairement attractif pour héberger le touriste le plus exigeant.

Les tarifs des hôtels varient entre 560 DH et 2.400 DH la nuitée, dans les hôtels classés. En détails, une nuitée dans un hôtel 2 étoiles est actuellement facturée à partir de 560 DH ; à partir de 1100 DH pour un hôtel 3 étoiles et à partir de 2.400 DH pour un hôtel 4 étoiles. Même si la période de la CAN va coïncider avec la basse saison touristique à San-Pédro, ces tarifs risquent d’évoluer à la hausse à cause de la forte demande.

A noter que louez auprès d’habitants à San-Pedro, est possible. Pour cela, comptez à partir de 200 DH par nuit, un tarif qui risque aussi d’augmenter en période de CAN.

La cité CAN viendra également compléter ce dispositif déjà existant. Celle-ci est composée de 32 villas de luxe de 5 pièces chacune et seront certainement réservées aux officiels.

La proximité (environ 40 km) des villes balnéaires de Grand-Béréby et Sassandra offre la possibilité d’augmenter la capacité hôtelière de la ville.

Restauration

Quant aux espaces gastronomiques, la ville balnéaire de San Pedro offre des terrasses de kiosque à café, des restaurants asiatiques (vietnamiens et chinois) et restaurants africains dits « maquis ». Ce dernier type de restaurant se développe dans un informel indescriptible. On les trouve à proximité des unités agro-industrielles, des gares routières et d’autres espaces publics.