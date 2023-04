Un spécialiste américain de la logistique du froid s’installe à Agadir

Lire aussi | L’Algérie copie le Maroc en Afrique subsaharienne

La maison mère que Friopuerto Tanger, la première filiale marocaine qui porte les installations au port de Tanger Med, vient de créer une deuxième entité basée à Agadir afin d’y développer et exploiter des entrepôts frigorifiques et des services et opérations connexes. Il faut que la région d’Agadir présente un énorme potentiel agricole en étant la 1ère région primeuriste et agrumicole du pays (en représentant entre 10% et 20% du PIB national dépendamment des cultures) et un total de près d’un demi-million d’hectares de terres cultivées dont plus de 100.000 hectares équipés en système d’irrigation goutte à goutte. L’entrepôt frigorifique qui verra le jour en 2024 aura une capacité supérieure à celui de Friopuerto (qui totalise 33.275 m3 de marchandises sur une superficie de 5.500 m² de stockage frigorifique).

Rappelons, que le groupe IFRIA Cold Chain Development Company investit essentiellement en Afrique avec une large présence en Afrique du Nord (du Maroc en Egypte), mais également en Afrique Subsaharienne avec de larges capacités installées notamment au Sénégal, en Côte d’Ivoire, Nigeria, Ghana, Mali et Togo ou encore au Mexique en partenariat avec le groupe local Griver.