Aïd Al-Fitr 2023. Le centre international d’astronomie annonce la date

D’après la même source, la probabilité d’observer le croissant pour le mois de Chaoual et le début de l’Aïd al-Fitr dans les pays arabes sera la suivante :

Comme le montre cette carte du Centre international d’astronomie, il n’est donc pas possible de voir le croissant à l’œil nu ou avec un télescope depuis des zones non colorées qui incluent la plupart des pays arabes, malgré le coucher de la lune après le coucher du soleil et l’apparition d’une conjonction de surface avant le coucher du soleil, en raison du manque d’éclairement du croissant et/ou en raison de sa proximité avec l’horizon.

Ainsi, voir le croissant ne sera possible à l’aide d’un télescope que depuis les zones en bleu, y compris le Maroc et les autres pays du Maghreb. Et donc, le vendredi 21 avril 2023, la lune se couchera 49 mn après le soleil et le nouveau croissant sera visible à l’œil nu dans des conditions atmosphériques parfaitement claires, ajoute la même source. Dans ce sens, le centre international d’astronomie a fixé le jour de l’Aïd Al Fitr 2023 au le samedi 22 avril au Maroc et dans les autres pays du Maghreb. Ramadan aura ainsi duré 30 jours. Soulignons toutefois qu’au Maroc, l’annonce officielle au Maroc sera faite par le ministère des Habous et des affaires islamiques, et ce, en se basant uniquement sur l’observation du croissant lunaire à l’œil nu.