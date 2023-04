Aïd El Fettre. Un jour férié exceptionnel

Le gouvernement a décidé d’accorder aux fonctionnaires et employés des administrations et des collectivités locales un congé de l’Aïd El Fettre prolongé exceptionnellement à deux jours, les 23 et 24 avril 2023.

A l’occasion de l’Aïd El Fettre (le lendemain de la fin du mois sacré de Ramadan), et en vertu des dispositions de l’article 2 du décret n° 2.05.916 du 13 Jumada II, 1426 (20 juillet 2005) fixant les jours et horaires de travail des administrations de l’Etat et des collectivités locales, tel qu’il a été complété et modifié par le décret n° 2-18-880 du 29 Safar 1440 (8 novembre 2018), le gouvernement a décidé d’accorder un jour férié aux administrations publiques et aux collectivités territoriales, et ce à titre exceptionnel, le lundi 24 avril 2023, soit le lendemain de la fête de l’Aïd qui correspond au 23 avril.