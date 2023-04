Les français Diot-Siaci et Amethis entrent au capital d’ASK Gras Savoye de Naïma Smirès

Dans le cadre de la prise de participation de Diot-Siaci et Amethis, les actionnaires familiaux actuels du groupe marocain, Naïma Smirès et sa famille, demeureront « des actionnaires de référence du groupe ASK Gras Savoye », précise le communiqué. « Notre Groupe renforce son actionnariat à travers cette opération qui va contribuer à son développement et à notre ambition de croissance en Afrique », souligne Naïma Smirès, Présidente du groupe ASK Gras Savoye, citée dans le communiqué .

Le Groupe Diot-Siaci, leader européen du conseil et du courtage en assurances d’entreprises, et le gestionnaire de fonds d’investissement axé sur le continent africain, Amethis, viennent de prendre une participation dans le courtier d’assurance marocain ASK Gras Savoye. Le nombre d’actions achetées et le montant déboursé pour cette acquisition n’ont pas été dévoilés.

C’est également les ambitions africaines qui sont mises en avant par Diot-Siaci pour justifier cet investissement, dont le montant n’a pas été communiqué par les acquéreurs : « grâce à cet investissement conjoint avec Amethis, nous poursuivons notre stratégie internationale sur un continent clé pour nos clients », souligne Cédric Charpentier, directeur général de ce groupe français issu de la fusion de Diot et Siaci en 2021, formant un leader européen du courtage.

Lire aussi | Aïd El Fettre. Un jour férié exceptionnel

Pour Amethis, l’un des principaux gestionnaire de fonds dédié au capital-développement sur le continent africain fondé par Luc Rigouzzo et Laurent Demey en partenariat avec le Groupe Edmond de Rothschild, il s’agit de saisir une opportunité dans un marché porteur mais à forte expertise : « nous avons été séduits par le positionnement d’ASK Gras Savoye en Afrique et son dynamisme économique qui constitue un axe majeur de la stratégie d’investissement d’Amethis et que nous souhaitons poursuivre aux cotés de Diot-Siaci », complète Wilfried Poyet, associé au sein d’Amethis et en charge de l’investissement. Selon la même source, la transaction a d’ores et déjà été approuvée par les autorités compétentes.

Lire aussi | Casablanca. Les élèves admis en primaire des écoles françaises [Document]

ASK Gras Savoye est un acteur de choix dans le marché du courtage d’assurance en plein essor sur le continent africain : il est présent dans douze pays du continent, dont le Maroc où il est basé à Casablanca, et 11 pays d’Afrique de l’Ouest et Centrale, avec plus de 550 experts des risques d’entreprises et des assurances de personnes. Il totalise, selon le communiqué, près de 300 millions d’euros de primes avec un mix équilibré entre l’Iard (Incendies, accidents et risques divers) et les risques santé/prévoyance et retraite.