Irlande. L’ambassadeur du Maroc à Dublin rencontre Joe Biden au Parlement

Le diplomate marocain a saisi l’occasion de sa rencontre avec le Président américain Joe Biden au Parlement irlandais pour saluer les relations entre le Royaume du Maroc et les Etats-Unis.

La rencontre entre les deux hommes a eu lieu vendredi 14 avril 2023, juste après un discours prononcé par le président américain au Parlement irlandais pour s’entretenir brièvement avec Biden. « J’ai eu l’honneur d’assister à l’allocution du président américain Joe Biden à la séance conjointe du Parlement irlandais et au dîner officiel où j’ai eu l’immense plaisir de rencontrer et de saluer le président Biden et de saluer la relation accidentelle entre le royaume du Maroc et les États-Unis États d’Amérique », écrit Lahcen Mahraoui, l’ambassadeur marocain à Dublin, dans un post qu’il a publié sur le compte twitter de l’Ambassade.