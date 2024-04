Le marché marocain des jeux vidéo générera près de 3 milliards de dirhams en 2027

Le marché des jeux vidéo au Maroc s’annonce florissant, avec des prévisions optimistes pour les années à venir. Selon les données publiées par le site Statistica.com, le secteur devrait connaître une croissance significative.

En 2024, le marché des jeux vidéo marocain devrait déjà générer un chiffre d’affaires de 227,30 millions de dollars US, soit environ 2 milliards de dirhams, annonce le site spécialisé. Mais ce n’est que le début d’une ascension fulgurante. Avec un taux de croissance annuel projeté de 9,39% pour la période 2024-2027, les experts estiment que le volume de marché atteindra les 297,50 millions de dollars US d’ici 2027, soit près de 3 milliards de dirhams.

Lire aussi | A Dubaï, le géant Samsung lève le voile sur sa nouvelle innovation

Ce n’est pas seulement le chiffre d’affaires qui augmente, mais aussi le nombre d’utilisateurs. Il est prévu que le marché marocain des jeux vidéo compte 8,4 millions d’utilisateurs d’ici 2027, ce qui représente une hausse significative par rapport aux années précédentes. Le taux de pénétration des utilisateurs devrait également augmenter, passant de 19,5% en 2024 à 21,2% d’ici 2027.

Parmi les différents segments du marché des jeux vidéo, les jeux à télécharger dominent, avec un volume de marché de 105,00 millions de dollars US en 2024. Cette tendance met en lumière la forte demande pour les jeux accessibles via des plateformes numériques.

Avenir prometteur

Comparativement au marché mondial, bien que le Maroc reste en deçà des géants comme la Chine en termes de revenus, la croissance constante et la popularité croissante des jeux vidéo dans le Royaume promettent un avenir prometteur pour l’industrie.

Lire aussi | Startups. Le Technopark lance le programme « Boost Up Lab »

Avec un revenu moyen par utilisateur estimé à 30,22 dollars US en 2024, le marché marocain des jeux vidéo démontre non seulement une demande croissante mais aussi un pouvoir d’achat lui aussi en croissance parmi ses utilisateurs.

En outre, la scène des jeux vidéo au Maroc connaît un essor certain, avec un nombre croissant de studios locaux émergeant et répondant à la demande croissante pour les jeux mobiles et autres plateformes.