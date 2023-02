Startups. Le Technopark lance le programme « Boost Up Lab »

Il s’agit d’un nouveau programme d’accompagnement pour la création des startups innovantes opérant dans le secteur de la technologie et du digital au Maroc. « Conformément à sa nouvelle feuille stratégique, le Technopark renforce son offre d’accompagnement, en mettant à disposition des porteurs de projets dans le domaine de la technologie et du digital un nouveau programme baptisé Boost Up Lab », indique Technopark. Ledit programme sera dispensé au Technopark Casablanca, avec pour objectif d’aider les jeunes entrepreneurs à booster et à concrétiser leurs projets, à développer et à accélérer leur croissance en leur fournissant pendant 6 mois du mentorat, des formations techniques et softskills et un accès au réseau.

Il faut noter qu’en plus de cela, le programme offre un soutien personnalisé aux porteurs de projets depuis la mise en place d’une stratégie commerciale solide jusqu’à la création de la startup, et leur permettra de se concentrer sur leur développement tout en bénéficiant d’un soutien concret pour les aider à réaliser leur plein potentiel. De même, le « Boost Up Lab » est un programme gratuit (avec un processus de sélection) et est ouvert à tous les porteurs de projets dans les domaines de NTIC.

« Le secteur de la technologie au Maroc est en constante évolution et englobe une variété de domaines, tels que l’AI, la Blockchain, l’IOT, la cybersécurité et le gaming. La demande pour les services et les solutions technologiques ne cesse de croître, ce qui en fait un secteur clé pour la croissance économique du pays », fait remarquer le Technopark, ajoutant que les startups opérant dans ces domaines peuvent offrir des solutions innovantes pour résoudre les défis complexes auxquels les entreprises et les consommateurs sont confrontés.

« Le Technopark est déterminé à les soutenir en les aidant à développer des produits et des services de pointe », poursuit la même source. Pour sa part, Lamiae Benmakhlouf, Directrice Générale du Technopark (MITC), a assuré qu’en tant qu’incubateur leader au Maroc, le Technopark est déterminé à jouer un rôle actif dans la promotion de l’entrepreneuriat technologique et digital.« Avec ce nouveau programme, le Boost Up Lab, nous voulons aider les porteurs de projets à surmonter les obstacles auxquels ils peuvent être confrontées à leurs débuts, afin de transformer leurs idées innovantes en des business models efficaces, réalistes et surtout scalables », a-t-elle ajouté.